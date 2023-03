లెజెండ్స్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌-2023 (LLC Masters) పూర్తయిన వెంటనే మరో లెజెండ్స్‌ క్రికెట్‌ టోర్నీ ప్రారంభమైంది. ఘాజియాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో నిన్న (మార్చి 22) ఇండోర్‌ నైట్స్‌, నాగ్‌పూర్‌ నింజాస్‌ జట్లు తలపడగా.. ఇండోర్‌ నైట్స్‌ 11 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇండోర్‌ నైట్స్‌.. ఫిల్‌ మస్టర్డ్‌ (39 బంతుల్లో 53; 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), సురేశ్‌ రైనా (45 బంతుల్లో 90 నాటౌట్‌; 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) మెరుపు హాఫ్‌ సెంచరీలతో చెలరేగడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది.

