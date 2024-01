India vs Afghanistan, 3rd T20I- Rohit Comments On Kohli: అంతర్జాతీయ టీ20 పునరాగమనంలో టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి తమదైన ముద్ర వేయగలిగారు. అఫ్గనిస్తాన్‌తో తొలి రెండు మ్యాచ్‌లలో డకౌట్‌గా వెనుదిరిగిన రోహిత్‌.. ఆఖరి టీ20లో మాత్రం సంచలన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు.

సహచర ఆటగాళ్లంతా పెవిలియన్‌కు వరుస కట్టిన వేళ అజేయ శతకంతో రాణించాడు. తద్వారా అంతర్జాతీయ టీ20 కెరీర్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు(5) బాదిన క్రికెటర్‌గా రోహిత్‌ శర్మ చరిత్రకెక్కాడు. మరోవైపు.. తొలి మ్యాచ్‌కు దూరంగా ఉన్న కోహ్లి.. రెండో మ్యాచ్‌ ద్వారా రీఎంట్రీ ఇచ్చి విలువైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు.

