ఐపీఎల్‌-2023లో భాగంగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌-రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్ల మధ్య నిన్న (ఏప్రిల్‌ 11) జరిగిన హైఓల్టేజీ మ్యాచ్‌ తర్వాత సీఎస్‌కే ఆల్‌రౌండర్‌ బెన్‌ స్టోక్స్‌ ఓ ఆసక్తికర ప్రతిపాదనను తెరపైకి వచ్చింది. నాన్‌ స్ట్రయికింగ్‌ ఎండ్‌లో ఉన్న బ్యాటర్‌.. బౌలర్‌ బంతి వేయకముందే క్రీజ్‌ దాటితే 6 పరుగులు పెనాల్టి విధించాలని ఆయన కోరాడు.

Bishnoi was leaving his crease early. Any silly people out there still saying you shouldn't run the non-striker out? — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 10, 2023

ఎల్‌ఎస్‌జే-ఆర్సీబీ మ్యాచ్‌లో హర్షల్‌-బిష్ణోయ్‌ మన్కడింగ్‌ ఉదంతం తర్వాత ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత హర్షా భోగ్లే చేసిన ట్వీట్‌కు స్పందిస్తూ స్టోక్స్‌ ఈరకంగా స్పందించాడు. బిష్ణోయ్‌.. బౌలర్‌ బంతి వేయకముందే క్రీజ్‌ వదిలి వెళ్లాడు. ఇంకా ఎవరైనా ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా మన్కడింగ్‌ (నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ రనౌట్‌) చేయొద్దని అంటారా అంటూ హర్షా ట్వీట్‌ చేయగా.. ఈ ట్వీట్‌కు బదులిస్తూ స్టోక్స్‌ పైవిధంగా స్పందించాడు.

Thought’s Harsha? Umpires discretion.. 6 penalty runs if obviously trying to gain unfair advantage by leaving crease early?

Would stop batters doing it without all the controversy https://t.co/xjK7Bnw0PS — Ben Stokes (@benstokes38) April 10, 2023

కాగా, నిన్నటి మ్యాచ్‌లో లక్నో గెలవాలంటే చివరి బంతికి ఒక్క పరుగు కావాల్సి తరుణంలో నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌లో ఉన్న రవి బిష్ణోయ్‌.. బౌలర్‌ హర్షల్‌ పటేల్‌ బంతి వేయకముందే క్రీజ్‌ దాటి చాలా ముందుకు వెళ్లాడు. ఇది గమనించిన హర్షల్‌ మన్కడింగ్‌కు ప్రయత్నించాడు. అయితే అప్పటికే హర్షల్‌ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ కంప్లీట్‌ చేసి, క్రీజ్‌ దాటినందుకు గానూ రనౌట్‌ చేసినా అంపైర్‌ ఒప్పుకోలేదు.

Virat Kohli mocking his own RCB teammate Harshal Patel for Mankad / Mankading.

R Ashwin gonna get good sleep today. pic.twitter.com/Qnvnv1WaGZ — Chintan (@ChinTTan221b) April 10, 2023

నిబంధనల ప్రకారం బౌలర్‌ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ పూర్తి చేసినా, క్రీజ్‌ దాటి బయటకు వెళ్లినా మన్కడింగ్‌ చేయడానికి వీలు లేదు. మన్కడింగ్‌ రూల్‌ ప్రకారం బౌలర్‌ యాక్షన్‌ పూర్తి చేయకుండా, క్రీజ్‌ దాటకుండా ఉంటేనే రనౌట్‌ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తానికి హర్షల్‌ చివరి బంతికి మన్కడింగ్‌ చేయలేకపోవడంతో బిష్ణోయ్‌ బ్రతికిపోయాడు. ఆతర్వాత ఆఖరి బంతికి బై రూపంలో పరుగు రావడంతో లక్నో వికెట్‌ తేడాతో విజయం సాధించింది.