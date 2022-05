మ‌ద‌ర్స్ డే సంద‌ర్భంగా సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓ ప్ర‌త్యేక వీడియోను సోష‌ల్‌మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోలో ఎస్ఆర్‌హెచ్ ఆట‌గాళ్లు అమ్మల‌కు వంద‌నం తెలుపుతూ.. త‌మ‌త‌మ త‌ల్లుల‌కు ప్ర‌త్యేకంగా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. ఈ వీడియోలో కొంద‌రు స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆట‌గాళ్లు త‌మ త‌ల్లులు చేసిన త్యాగాల‌ను గుర్తు చేసుకుంటూ, వారికి ప్ర‌త్యేకంగా ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, శశాంక్ సింగ్, ఉమ్రాన్ మాలిక్‌లు త‌మ త‌ల్లుల‌తో అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోన‌య్యారు. పిల్లలంద‌రూ త‌మ‌త‌మ త‌ల్లుల‌ను ప్రేమించ‌డంతో పాటు ఆరాధించి, గౌర‌వించుకోవాల‌ని వారు పిలుపునిచ్చారు. త‌ల్లుల ఉనికిని తాము రోజు సెల‌బ్రేట్ చేసుకుంటామ‌ని, ఇవాళ ఆ సంబురాలు మ‌రింత ఎక్కువ‌గా ఉంటాయ‌ని క్యాప్ష‌న్ జోడించారు.

