IPL 2022 MI Vs DC- Playoffs: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై ముంబై ఇండియన్స్‌ విజయంతో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు(ఆర్సీబీ)ను అదృష్టం వరించింది. ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసులో తమకు గట్టి పోటీనిచ్చిన ఢిల్లీ ఇంటిబాట పట్టడంతో ఆర్సీబీకి ఐపీఎల్‌-2022లో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం లభించింది. వరుసగా మూడోసారి ప్లే ఆఫ్స్‌ చేరరే ఛాన్స్‌ దక్కించుకుంది. దీంతో ఆర్సీబీ ఆటగాళ్ల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.

ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠ రేపిన ఢిల్లీ- ముంబై మ్యాచ్‌ను ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకించిన ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ సేన.. రోహిత్‌ బృందం గెలుపు ఖరారు కాగానే ఎగిరి గంతేసింది. ముఖ్యంగా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యాడు. సహచర ఆటగాళ్లను ఆలింగనం చేసుకుంటూ సంతోషాన్ని పంచుకున్నాడు.

గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ సహా సిరాజ్‌ తదితర ఆటగాళ్లు సెలబ్రేషన్స్‌లో మునిగిపోయారు. జట్టు వరుసగా మూడోసారి ప్లే ఆఫ్స్‌ చేరడంతో గెంతులేస్తూ సంతోషంగా గడిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఆర్సీబీ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా వైరల్‌ అవుతోంది.

RCB qualified for the playoffs for the third consecutive year. We bring to you raw emotions, absolute joy and post-match celebrations, as the team watched #MIvDC. This is how much it meant to the boys last night.@kreditbee#PlayBold #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/5lCbEky8Xy

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 22, 2022