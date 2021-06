ఈ ఆర్సీబీ ప్లేయర్‌ ఎవరో గుర్తు పట్టండి..?

బెంగళూరు: త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఐపీఎల్‌ 2021 సెకండాఫ్‌ మ్యాచ్‌ల నేపథ్యంలో పలు ఫ్రాంఛైజీల యాజమాన్యాలు తమ తమ అభిమానులను ఉత్సాహపరిచే నిమిత్తం సోషల్‌ మీడియాలో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు యాజమాన్యం ట్విటర్‌ వేదికగా అభిమానులకు క్విజ్‌ పోటీ నిర్వహించింది. తమ అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలో ఓ ఇమేజ్‌ను షేర్‌ చేసి అందులో ఉన్న ఆర్సీబీ ఆటగాడు ఎవరో గుర్తుపట్టాల్సిందిగా అభిమానులను కోరింది. ఇందు కోసం ఓ క్లూను కూడా ఇచ్చింది. ఆ ఆటగాడి ఐపీఎల్‌ అరంగేట్రం 2021 సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై జరిగిందని క్లూను వదిలింది. ఇంతకీ ఈ రాయల్‌ ఛాలెంజర్‌ ఎవరో మీరు గుర్తు పట్టారా..?

Can you tell us which Royal Challenger this is, 12th Man Army? 🤔

Hint: He made his debut against MI in #IPL2021. #PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/ytN1KOeiP9

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) June 6, 2021