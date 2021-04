మ్యాక్సీ రివర్స్‌ స్వీప్‌ అదుర్స్‌..

చెన్నై: రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ మంగళవారం తన తొలి ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో పాల్గొన్నాడు. ఇటీవలే క్వారంటైన్‌ పూర్తి చేసుకున్న మ్యాక్సీ.. మరో రెండు రోజుల్లో ప్రారంభంకానున్న ఐపీఎల్‌ 2021 సీజన్‌ నేపథ్యంలో సాధన మొదలుపెట్టాడు. తొలి ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో సూపర్‌ టచ్‌లో ఉన్నట్టు కనిపించిన మాక్సీ.. రివర్స్‌ స్వీప్‌ షాట్లతో అలరించాడు. పేసర్లు, స్పిన్నర్లు అన్న తేడా లేకుండా ఎడాపెడా వాయించేశాడు.

Glenn Maxwell’s Day Out @Gmaxi_32 came. Maxwell reverse swept. And Maxwell had fun. Watch The Big Show and Kyle Jamieson at their first practice session for #RCB ahead of #IPL2021.#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/naMXQcAROQ

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 6, 2021