May 16 2026 7:09 PM | Updated on May 16 2026 7:28 PM

Gujarat titans vs Kolkata knight riders Live updates: ఐపీఎల్‌-2026లో భాగంగా ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ జట్లు తలపడతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన గుజరాత్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఇరు జట్లు చెరో మార్పుతో బరిలోకి దిగాయి. కేకేఆర్‌ జట్టులోకి వరుణ్‌ చక్రవర్తి తిరిగి రాగా.. గుజరాత్‌ టీమ్‌లోకి సాయి కిషోర్ వచ్చాడు. 

తుది జట్లు
కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ : అజింక్యా రహానే(కెప్టెన్‌), ఫిన్ అలెన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ(వికెట్‌ కీపర్‌), కామెరాన్ గ్రీన్, మనీష్ పాండే, రింకూ సింగ్, సునీల్ నరైన్, అనుకుల్ రాయ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, సౌరభ్ దూబే, కార్తీక్ త్యాగి

గుజరాత్ టైటాన్స్: సాయి సుదర్శన్, శుబ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్‌), జోస్ బట్లర్(వికెట్‌ కీపర్‌), నిశాంత్ సింధు, వాషింగ్టన్ సుందర్, జాసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, రవిశ్రీనివాసన్ సాయి కిషోర్, మహ్మద్ సిరాజ్

