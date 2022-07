CWG 2022 3rd Day: భారత ఆటగాళ్ల మ్యాచ్‌ షెడ్యూల్‌.. పూర్తి వివరాలు

కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌ 2022లో ఆదివారం భారత్‌ ఆటగాళ్ల షెడ్యూల్‌.. పూర్తి వివరాలు

►1:00 PM: తానియా చౌదరి vs షానా ఓ నీల్ (నార్తర్న్ ఐలాండ్) (లాన్ బాల్స్)

►1:30 PM: యోగేశ్వర్ సింగ్ - పురుషుల ఆల్ అరౌండ్ ఫైనల్ (జిమ్నాస్టిక్స్)

►2:00 PM: జెరెమీ లాల్రిన్నుంగా - పురుషుల 67 KG (వెయిట్ లిఫ్టింగ్)

►2:00 PM: పురుషుల టీమ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (టేబుల్ టెన్నిస్)

►2:32 PM: ఎసోవ్ అల్బెన్, రొనాల్డో లైటోంజమ్, డేవిడ్ బెక్హాం – పురుషుల స్ప్రింట్ క్వాలిఫైయింగ్ (సైక్లింగ్)

►3:07 PM: సజన్ ప్రకాష్ – పురుషుల 200 మీటర్ల బటర్‌ఫ్లై హీట్ 3 (ఈత)

►3:27 PM: పురుషుల స్ప్రింట్ 1/8 ఫైనల్స్ (అర్హత ఉంటే) (సైక్లింగ్)

►3:30 PM: భారత్ vs పాకిస్థాన్ (క్రికెట్)

►3:31 PM: శ్రీహరి నటరాజ్ – పురుషుల 50 మీటర్ల బ్యాక్‌స్ట్రోక్ హీట్ 6

►4:00 PM: భారతదేశం vs ఇంగ్లాండ్ - లాన్ బౌల్ పురుషుల పెయిర్స్

►4:04 PM: పురుషుల స్ప్రింట్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (అర్హత ఉంటే) (సైక్లింగ్)

►4:20/4:59 PM: వెంకప్ప కెంగళగుత్తి, దినేష్ కుమార్ – పురుషుల 15KM స్క్రాచ్ రేస్ క్వాలిఫైయింగ్ (సైక్లింగ్)

►4:45 PM: నిఖత్ జరీన్ vs హెలెనా ఇస్మాయిల్ బాగూ (MOZ) – 48 – 50KG (రౌండ్ ఆఫ్ 16) (బాక్సింగ్)

►5:15 PM: శివ థాపా vs రీస్ లించ్ (SCO) – 60 – 63.5KG (రౌండ్ ఆఫ్ 16)

►6:00 PM: జోష్నా చినప్ప vs కైట్లిన్ వాట్స్ (NZL) - మహిళల సింగిల్స్ రౌండ్ ఆఫ్ 16 (స్క్వాష్)

►6:30 PM: పాపీ హజారికా - మహిళల 59KG (వెయిట్ లిఫ్టింగ్)

►6:45 PM: సౌరవ్ ఘోసల్ vs డేవిడ్ బైలార్జన్ (CAN) - పురుషుల సింగిల్స్ రౌండ్ ఆఫ్ 16 (స్క్వాష్)

►7:00 PM: మహిళల ఆల్ అరౌండ్ ఫైనల్

►7:30 PM: మహిళల నాలుగు క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (లాన్ బాల్స్)

►7:40 PM: పురుషుల స్ప్రింట్ సెమీఫైనల్స్ (అర్హత ఉంటే) (సైక్లింగ్)

►8:30 PM: భారతదేశం vs ఘనా - పురుషుల పూల్ A (హాకీ)

►9:02 PM: త్రియషా పాల్, మయూరి లూట్ - మహిళల 500M టైమ్ ట్రయల్ ఫైనల్ (సైక్లింగ్)

►10:00 PM నుండి: మిక్స్‌డ్ టీమ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (బ్యాడ్మింటన్)

►10:12 PM: పురుషుల స్ప్రింట్ ఫైనల్స్ (అర్హత ఉంటే) (సైక్లింగ్)

►10:30 PM: పురుషుల పెయిర్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (అర్హత ఉంటే) (లాన్ బాల్స్)

►10:30 PM: మహిళల సింగిల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (అర్హత సాధిస్తే) (లాన్ బాల్స్)

►11:00 PM: అచింత షెయులీ - పురుషుల 73 KG (వెయిట్ లిఫ్టింగ్)

►11:12 PM: పురుషుల 15KM స్క్రాచ్ రేస్ ఫైనల్ (అర్హత ఉంటే) (సైక్లింగ్)

►11:37 PM: శ్రీహరి నటరాజ్ – పురుషుల 50 మీటర్ల బ్యాక్‌స్ట్రోక్ సెమీఫైనల్ (స్విమ్మింగ్)

►11:58 PM: సజన్ ప్రకాష్ – పురుషుల 200 మీటర్ల బటర్‌ఫ్లై ఫైనల్ (స్విమ్మింగ్)

►12:15 AM (AUG 1): సుమిత్ vs కల్లమ్ పీటర్స్ (AUS) – 71 – 75KG కంటే ఎక్కువ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)

►1:00 AM (AUG 1): సాగర్ vs మాక్సిమ్ యెగ్నాంగ్ ఎన్జీయో (కామెరూన్) - 92KG కంటే ఎక్కువ

►1:30 AM (AUG 1): మహిళల టీమ్ సెమీఫైనల్స్ (టేబుల్ టెన్నిస్)