PC: BCCI Twitter
మహిళల ఆసియాకప్-2026లో భారత్ బోణీ కొట్టింది. దుబాయ్ వేదికగా థాయ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 94 పరుగుల తేడాతో టీమిండియా విజయం సాధించింది. ఈ విజయంలో స్టార్ ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మది కీలక పాత్ర. బ్యాటింగ్లో నిరాశపరిచిన దీప్తీ.. బౌలింగ్లో మాత్రం అదరగొట్టింది.
కేవలం 1.1 ఓవర్ మాత్రమే బౌలింగ్ చేసిన దీప్తి మూడు వికెట్లు పడగొట్టి సత్తాచాటింది. ఈ క్రమంలో యూపీ క్రికెటర్ ఓ అరుదైన ఘనతను తన పేరిట లిఖించుకుంది. మహిళల టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గా దీప్తి రికార్డులకెక్కింది. ఆమె ఇప్పటివరకు టీ20ల్లో 171 వికెట్లు పడగొట్టింది.
ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు థాయిలాండ్ బౌలర్ తిపట్చా పుత్తవోంగ్(170) పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్తో తిపట్చాను దీప్తి అధిగమించింది. అదేవిధంగా భారత మహిళల క్రికెట్ తరఫున 150 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్లు పూర్తి చేసుకున్న మూడో క్రికెటర్గా కూడా ఆమె నిలిచింది. అంతకుముందు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (203 మ్యాచ్లు), వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన (172 మ్యాచ్లు) మాత్రమే ఈ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు.
మహిళల టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లు వీరే
దీప్తి శర్మ-171
తిపట్చా పుట్టావాంగ్-170
హెన్రియెట్ ఇషిమ్వే-164
సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ -154
కారీ చాన్-153
ఒన్నిచా కమ్చోంఫు-153
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