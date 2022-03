Tennis Star Daniil Medvedev - Miami Open 2022: ప్రపంచ నంబర్‌వన్‌ ర్యాంక్‌లో మూడు వారాలపాటు నిలిచి ఆ తర్వాత జొకోవిచ్‌ (సెర్బియా)కు టాప్‌ ర్యాంక్‌ను కోల్పోయిన రష్యా టెన్నిస్‌ స్టార్‌ మెద్వెదెవ్‌ మళ్లీ నంబర్‌వన్‌ ర్యాంక్‌కు చేరువయ్యాడు.

మయామి ఓపెన్‌ టోర్నీ ప్రిక్వార్టర్‌ ఫైనల్లో మెద్వెదెవ్‌ 7–5, 6–1తో బ్రూక్స్‌బై (అమెరికా)పై నెగ్గి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ చేరాడు. క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో హుర్కాజ్‌ (పోలాండ్‌)ను ఓడించి మెద్వెదెవ్‌ సెమీస్‌ చేరితే ఏప్రిల్‌ 4న మళ్లీ నంబర్‌వన్‌ ర్యాంక్‌ అందుకుంటాడు.

Yesterday, we completed our Men’s Singles Round of 1️⃣6️⃣! @AndrewKrasny highlights @janniksin, @DaniilMedwed, and @alcarazcarlos03's R4 victories ⤵️ pic.twitter.com/NSgnTBiTr2

— Miami Open (@MiamiOpen) March 30, 2022