విశాఖ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ నమ్మశక్యంకాని క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు.‍ పక్షిలా గాల్లోకి ఎగురుతూ ఒంటిచేత్తో అందుకున్న ఈ డైవిండ్‌ క్యాచ్‌ను క్రికెట్‌ విశ్లేషకులు, అభిమానులు క్యాచ్‌ ఆఫ్‌ ద సెంచరీగా అభివర్ణిస్తున్నారు. భారత ఇన్నింగ్స్‌ 9.2వ ఓవర్‌లో సీన్‌ అబాట్‌ బౌలింగ్‌ చేస్తుండగా ఫస్ట్‌ స్లిప్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న స్టీవ్‌ స్మిత్‌ సెన్సేషనల్‌ క్యాచ్‌ పట్టడంతో హార్ధిక్‌ పాం‍డ్యా (1) పెవిలియన్‌ బాటపట్టాడు. వాస్తవానికి ఈ క్యాచ్‌ సెకెండ్‌ స్లిప్‌ ఫీల్డర్‌ అందుకోవడం కూడా కష్టమే.

Hardik Pandya dismissed for 1. what a catch by Smith#HardikPandya #INDvsAUS #ViratKohli #SuryakumarYadav

India 49/5 now. pic.twitter.com/idE6IjpaSR

— Rajkumar (@Rajkumar0507) March 19, 2023