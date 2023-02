IND VS AUS 1st Test: ఆసీస్‌ చెత్త రికార్డు‌.. టీమిండియా ఘనమైన రికార్డు

బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ 2023లో భాగంగా నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ 132 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. కేవలం 3 రోజుల్లో ముగిసిన ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆటగాళ్లు అన్ని విభాగాల్లో అద్భుతంగా రాణించి ఆసీస్‌ను మట్టికరిపించారు. ఫలితంగా 4 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో టీమిండియా 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో రవీంద్ర జడేజా ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో (5/47, 70, 2/34) ఇరగదీయగా, రోహిత్‌ శర్మ (120) సెంచరీతో, అశ్విన్‌ (3/42, 5/37) 8 వికెట్లతో, అక్షర్‌ పటేల్‌ (84) బాధ్యతాయుతమైన హాఫ్‌ సెంచరీతో, ఆఖర్లో షమీ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ (47 బంతుల్లో 37; 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు)తో విజృంభించారు. టీమిండియా స్పిన్‌ ద్వయం అశ్విన్‌-జడేజా ధాటికి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 177 పరుగులకే ఆలౌటైన ఆసీస్‌.. సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 91 పరుగులకే టపా కట్టేసింది. తద్వారా ఆసీస్‌ ఓ చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకుంది.

