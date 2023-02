బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ 2023లో భాగంగా నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ 132 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. కేవలం 3 రోజుల్లో ముగిసిన ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆటగాళ్లు అన్ని విభాగాల్లో అద్భుతంగా రాణించి, 4 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లారు. ముఖ్యంగా ఈ మ్యాచ్‌ గెలుపులో భారత స్పిన్నర్లు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. రవీంద్ర జడేజా (5/47, 2/34), రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ (3/42, 5/37) పోటీపడి మరీ సత్తా చాటారు. జడేజా అయితే బ్యాట్‌తోనూ (70) రాణించి శభాష్‌ అనిపించుకున్నాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ స్పిన్నర్లు మొత్తంగా 16 వికెట్లు (జడేజా 7, అశ్విన్‌ 8, అక్షర్‌ 1) పడగొట్టి ఆసీస్‌ పతనాన్ని శాశించారు. టీమిండియా కోల్పోయిన 10 వికెట్లలో సైతం ప్రత్యర్ధి స్పిన్నర్లే ప్రధానంగా దక్కించుకున్నారు. అరంగేట్రం స్పిన్నర్‌ టాడ్‌ మర్ఫీ 7 వికెట్లతో చెలరేగగా, వెటరన్‌ స్పిన్నర్‌ నాథన్‌ లయోన్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నాడు. మొత్తంగా చూస్తే నాగ్‌పూర్‌ టెస్ట్‌లో స్పిన్నర్ల హవా నడిచిందన్న విషయం స్పష్టమవుతుంది. ఆ జట్టు, ఈ జట్టు అన్న తేడా లేకుండా ఇరు జట్లకు చెందిన స్పిన్నర్లు సింహభాగం వికెట్లు దక్కించుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో నేలకూలిన 30 వికెట్లలో 24 వికెట్లు స్పిన్నర్ల ఖాతాలోకి వెళ్లగా.. పేసర్లు షమీ 3, కమిన్స్‌ 2, సిరాజ్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే, ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా సాధించిన ఘన విజయాన్ని ఓర్వలేకపోతున్న ఆసీస్‌ మీడియా, అభిమానులు, ఆ దేశ మాజీలు విషప్రచారం​ మొదలుపెట్టారు. భారత జట్టు తమ స్పిన్నర్లకు అనుకూలించే పిచ్‌ను ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించుకుందని బురదజల్లుతున్నారు. దీనికి కౌంటర్‌గా భారత అభిమానులు, మాజీలు కూడా స్పందిస్తున్నారు. ఆసీస్‌ చేసే విషప్రచారాన్ని టీమిండియా ఫ్యాన్స్‌ తిప్పికొడుతున్నారు. ఒక్క జట్టుకు మాత్రమే సహకరించే పిచ్‌లను తయారు చేసుకోవడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది, ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లతో పాటు ఫ్యాన్స్‌కు కూడా చిప్‌ దొబ్బినట్లుందని మండిపడుతున్నారు.

How are the Aussies preparing for @ashwinravi99 ahead of their upcoming Test series with India? Well, they've only gone and flown in a near carbon copy of the star off-spinner as a net bowler | #INDvAUS pic.twitter.com/l9IPv6i43j

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 3, 2023