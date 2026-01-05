 వింజమూరు ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్తత | Vinjamur MPP elections created high drama | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వింజమూరు ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్తత

Jan 5 2026 11:28 AM | Updated on Jan 5 2026 11:57 AM

Vinjamur MPP elections created high drama

నెల్లూరు:  జిల్లాలోని ఉదయగిరి నియోజకవర్గం వింజమూరు మండల ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో  ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఓటు హక్కు వినియోగానికి వస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీటీసీలను కిడ్నాప్‌ చేయడానికి యత్నించడంతో కలకలం రేగింది. ఐదుగురు ఎంపీటీసీలు ప్రయాణిస్తున్న కారును టీడీపీ వర్గీయులు అ‍డ్డుకున్నారు.  

 వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీటీసీలపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కాకరల్లల వర్గీయులు రాళ్లతో దాడికి దిగారు. ఈ ఘటనలో ఓ మలహిళా ఎంపీటీసీ రత్నమ్మకు గాయాలయ్యాయి.  మల్లికార్జున్ అనే వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీటీసీని కిడ్నాప్‌ చేశారు. మరో ఎంపీటీసి మోహన్ రెడ్డిని పోలీసులు నిర్బంధించారు. ఎన్నిక జరిగే ప్రాంతం అయిన ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే అనుచరుల జులం ప్రదర్శించారు. దాంతో స్థానికంగా  ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. 

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ కలర్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

photo 2

భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)
photo 3

'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : వేడుకగా ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Bangladesh Cricket Board Shocking Decision 1
Video_icon

ఇండియాలో మేం ఆడలేం! ICCకి బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డు సంచలన లేఖ
Telangana Girl Nikita Killed In America by Lover Arjun Sharma 2
Video_icon

అమెరికాలో తెలంగాణ అమ్మాయి దారుణ హత్య

KSR Live Show On YS Jagans Key Role In Bhogapuram Airport 3
Video_icon

ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మార్చిన ఏకైక మగాడు
Trump Warning To Colombian President Gustavo Petro 4
Video_icon

నెక్స్ట్ నువ్వే.. జాగ్రత్త! కొలంబియాకు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్
Man Brutal Killing In Sri Sathya Sai District 5
Video_icon

పోలీసుల ఎదుటే.. వేట కొడవళ్లతో..!
Advertisement
 