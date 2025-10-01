 కరూర్‌ తొక్కిసలాట.. టీవీకే అధినేత విజయ్‌ కీలక నిర్ణయం | Vijay Statewide Tour Called Off Days After 41 Died In Karur Rally Stampede | Sakshi
కరూర్‌ తొక్కిసలాట.. టీవీకే అధినేత విజయ్‌ కీలక నిర్ణయం

Oct 1 2025 2:47 PM | Updated on Oct 1 2025 2:52 PM

Vijay Statewide Tour Called Off Days After 41 Died In Karur Rally Stampede

కరూర్‌ ర్యాలీ దుర్ఘటనతో సినీ నటుడు, టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికల పర్యటనను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 

