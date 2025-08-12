 పులివెందులలో టీడీపీ గూండాల దౌర్జన్యం | Pulivendula And Vontimitta Zptc By Election Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పులివెందులలో టీడీపీ గూండాల దౌర్జన్యం

Aug 12 2025 6:25 AM | Updated on Aug 12 2025 7:25 AM

Pulivendula And Vontimitta Zptc By Election Updates

Pulivendula ZPTC Election Updates:

👉పులివెందులలో టీడీపీ గూండాల దౌర్జన్యం
అచ్చివెల్లిలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లను అడ్డుక్ను టీడీపీ గూండాలు
ఎర్రిపల్లిలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లను అడ్డుకున్న టీడీపీ గూండాలు
టీడీపీ గూండాల అరాచకాలతో గ్రామాల్లో భయాందోళనలు
నిస్సహాయంగా వెనక్కి తిరిగి వెళ్తున్న ఓటర్లు
టీడీపీ గూండాలు దౌర్జన్యంగా వెనక్కి పంపేశారని ఆవేదన
గతంలో ఎన్నడూ ఇలాంటి పరిస్థితులు చూడలేదంటున్న ఓటర్లు
పోలింగ్‌ బూత్‌ల్లో బయటి వ్యక్తులు ఉన్నారంటున్న ఓటర్లు
ఒక్క పోలింగ్ బూత్‌లో కూడా పోలీసులు లేరంటున్న ఓటర్లు

👉పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం
తీవ్ర ఉద్రిక్తతల మధ్య ప్రారంభమైన పోలింగ్‌
ఎక్కడికక్కడే పోలింగ్‌ బూత్‌లను ఆక్రమించుకున్న టీడీపీ మూకలు
వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లను రాకుండా అడ్డుకున్న టీడీపీ నేతలు
గ్రామాల్లో కర​్రలు పట్టుకుని తిరుగుతున్న పచ్చ మూకలు

👉పులివెందుల మండలం ఎర్రిపల్లిలో ఉద్రిక్తత

పోలింగ్ బూత్ ను ఆధీనంలోకి తీసుకున్న టీడీపీ మూకలు
పోలీసులను సైతం తరిమేస్తున్న టీడీపీ మూకలు
గ్రామంలో మహిళలపై దాడి.. అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న పచ్చ మూకలు
గ్రామంలో వారు ఓటు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్న టీడీపీ

👉పులివెందుల మండలంలో భయానక పరిస్థితులు

వైఎస్సారసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి  సతీష్‌రెడ్డి హౌస్‌అరెస్ట్‌
వేంపల్లిలోని తన నివాసంలో గృహ నిర్బంధం చేసిన పోలీసులు
వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల కార్లను ధ్వంసం చేసిన టీడీపీ గూండాలు
మౌన ప్రేక్షక పాత్రలో వందలాది మంది  పోలీసులు
గ్రామాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై దాడులు చేస్తున్నా పట్టించుకోని పోలీసులు

👉ఎంపీ వైఎస్‌ అవినాష్‌రెడ్డి అరెస్ట్‌

తెల్లవారుజామున అవినాష్‌రెడ్డిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు
ఇంటికొచ్చి బలవంతంగా అవినాష్‌రెడ్డిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు
ఎన్నికలు జరిపే విధానం ఇదేనా?: అవినాష్‌రెడ్డి
మా కార్యకర్తలపై టీడీపీ నేతలు దాడులు చేస్తున్నారు
కేవలం వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లను టార్గెట్‌ చేస్తున్నారు
పోలీసులు గూండాలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు
ఇంత దారుణ పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదు

👉వైఎస్సార్‌ జిల్లా పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి మంగళవారం పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు బ్యాలెట్‌ విధానంలో పోలింగ్‌ నిర్వహణకు ఎస్‌ఈసీ ఏర్పాట్లు చేసింది. 14వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్రంలోవివిధ కారణాలతో 28 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు ఖాళీగా ఉండగా, కోర్టులో కేసుల పేరుతో కేవలం పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట స్థానాలకు మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు.

👉పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో గెలుపు కోసం వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై హత్యాయత్నాలు, దాడులు, అక్రమ కేసుల బనాయింపు మొదలు.. ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కినప్పటికీ టీడీపీ అభ్యర్థికి ఘోర పరాజయం తప్పదని అంతర్గత సర్వేల్లో స్పష్టమవడంతో పెదబాబు, చినబాబు ఇద్దరూ  బరితెగించారు. పట్టపగలే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసి జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల గండం నుంచి గట్టెక్కేందుకు పథక రచన చేశారు. మంగళవారం పోలింగ్‌ జరగనున్న నేపథ్యంలో సోమవారం కొత్త కుట్రకు తెరతీశారు.

👉ఇప్పటికే అధికారులు పంపిణీ చేసిన ఓటరు స్లిప్పుల్లో తప్పులు ఉన్నాయని అబద్ధం చెబుతూ టీడీపీ నాయ­కులు, కార్యకర్తల ద్వారా వాటిని సేకరిస్తున్నారు. ఇవ్వని వారి నుంచి బలవంతంగా లాక్కున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం వరకు పంపిణీ చేయని ఓటరు స్లిప్పులను అధికారుల నుంచి గంపగుత్తగా టీడీపీ నాయకులు తీసేసుకున్నారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు, కమలాపురంతోపాటు.. సరిహద్దు జిల్లాల నుంచి టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను భారీ ఎత్తున రప్పించి పులివెందుల మండలంలో పోలింగ్‌ బూత్‌లు ఉన్న గ్రామాల్లో తిష్ట వేయించారు.

👉ఈ ఓటరు స్లిప్పులను టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు ఇచ్చి దొంగ ఓట్లు వేయించుకోవడానికి కుట్ర చేస్తున్నారు. ఒక గ్రామం పోలింగ్‌ బూత్‌ను పక్క గ్రామంలోకి మార్చిన నేపథ్యంలో ఓట్లు వేయడానికి 2 నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరానికి పలు గ్రామాల ఓటర్లు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

ఈ క్రమంలో నల్లపురెడ్డిపల్లె, నల్లగొండువారిపల్లె, యర్రబల్లె ఓటర్లను మార్గం మధ్యలో పోలీసుల ద్వారా ఆపేసి.. పోలింగ్‌ బూత్‌ వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారని, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పి అడ్డుకోవాలనే ఎత్తు వేశారు. తద్వారా వారి ఓట్లను కూడా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రప్పించిన టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో దొంగ ఓట్లు వేయించుకోవాలన్నది టీడీపీ నేతల పన్నాగం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో గో పూజలో పాల్గొన్న మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)
photo 2

వంట నూనె.. ఇలా వాడితే ఎంత ఆరోగ్యమో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

'ప్రతి నిమిషం నా తోడుగా ఉంది మీరే'.. తల్లిదండ్రులతో సింగర్ మధుప్రియ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : కిర్మాణీ ఆటోబయోగ్రఫీని ఆవిష్కరించిన సిరాజ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

బిగ్‌ బాస్‌ బ్యూటీ ఇంట పండగ సందడి, తారల భక్తి పారవశ్యం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Vellampalli Srinivas About TDP Atrocities In Pulivendula ZPTC By Elections 1
Video_icon

పులివెందులలో టీడీపీ అరాచకాలపై వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఫైర్
TDP Leaders Overaction at Ontimitta 2
Video_icon

YSR జిల్లా ఒంటిమిట్టలో టీడీపీ నేతల అరాచకం
Janasena Activist Dinesh attack on Pavan 3
Video_icon

పవన్ పై దాడి చేసిన దినేష్‌కు కానిస్టేబుల్ సహకరించినట్లు ఆరోపణలు
Rahul Gandhi Sensational Comments on Election Commission 4
Video_icon

అసలు నిజాలు బయటపడతాయని ఈసీ భయపడుతోంది: రాహుల్ గాంధీ
Karnataka minister KN Rajanna resigns Rahul Gandhi Vote Theft Comments 5
Video_icon

మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన KN. రాజన్న
Advertisement
 