 'సొరకాయ కోతలు ఆపి.. మోదీతో మాట్లాడు చంద్రబాబూ' | Perni Nani Satires On Chandrababu And Nara Lokesh
‘సొరకాయ కోతలు ఆపి.. మోదీతో మాట్లాడు చంద్రబాబూ’

Apr 26 2026 12:44 PM | Updated on Apr 26 2026 12:46 PM

సాక్షి, కృష్ణా జిల్లా: ఏపీలో గత మూడు రోజులుగా డీజిల్, పెట్రోల్ కొరతతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మండిపడ్డారు. ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. చంద్రబాబు  45 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకుంటారు. దేశంలో తనకంటే అనుభవమున్న ముఖ్యమంత్రి లేడని కోతలు కోస్తుంటారు. తనంతటి ముందు చూపు మోదీకి కూడా లేదని డబ్బాలు కొడుతుంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు ఉన్నాడు చాలని లోకేష్‌ చెబుతాడు. చంద్రబాబు, లోకేష్ కోసే కోతలకు రాష్ట్రంలోని సొరకాయలు కూడా సరిపోవు’’ అంటూ ఆయన సెటైర్లు వేశారు.

ఈ రోజు ఏపీలో ఈ పరిస్థితి ఎందుకొచ్చింది? పెట్రోల్ అగచాట్ల మాటున పేద మధ్య తరగతి ప్రజల బతుకులు నలిగిపోతున్నాయి. చంద్రబాబు, పవన్, లోకేష్‌కు స్పృహ లేకపోవడం దురదృష్టకరం. మొక్కుబడి చర్యగా చంద్రబాబు సివిల్ సప్లై శాఖతో రివ్యూ పెట్టారు. చంద్రబాబు రివ్యూ తర్వాత ఇంకా కష్టాలు పెరిగాయి. కూరగాయల రవాణాకు డీజిల్ లేదు. మామిడికాయల ట్రాన్స్‌పోర్టుకు డీజిల్ లేదు. నిర్మాణాల వద్ద కాంక్రీటు మిక్సర్లు పనిచేయని పరిస్థితి. కూటమి వచ్చిన తర్వాత బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేసుకునే వారికి పండుగలా మారింది. ప్రతిదీ బ్లాక్ మార్కెట్ చేసేస్తున్నారు

..ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు లేకపోతే కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం లేదు. ప్రజల కష్టాలు తీర్చడానికి మీ పలుకుబడిని వాడరా చంద్రబాబు?. హద్దుల్లేని అప్పులు తీసుకురావడానికి చంద్రబాబు తన పలుకుబడిని వాడుతున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ వాళ్ల మీద ఈడీ, సీబీఐ రైడ్ల కోసం చంద్రబాబు తన పలుకుబడిని వాడుతున్నారు. ఈడీ  రైడ్ల చేయిస్తుంది సాక్షాత్తూ చంద్రబాబే అని ఆయన తమ్ముడే చెబుతున్నారు.

..ప్రజల కష్టాలు, బాగోగులు మీకు పట్టవా?. డిఫ్యాక్టో సీఎం పదిరోజుల నుంచి అడ్రస్ లేడు. ఉప ముఖ్యమంత్రికి అనారోగ్యం అని చెబుతున్నారు. వ్యవస్థలను గాలికి వదిలేశారు. మీకు ఉన్న అధికారం ఇలాంటి సమయంలోనే కదా వాడుకునేది. చంద్రబాబు ఎందుకు పనికొస్తుంది మీ 40 ఏళ్ల అనుభవం?. 2047లో ఏదో చేయడం తర్వాత సంగతి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మీ అనుభవం వాడరా?. వైఎస్‌ జగన్‌ ఐదేళ్లలో చేసిన అప్పును మీరు 22 మాసాల్లో చేయడానికి తప్ప దేనికి మీ అనుభవం పనికొచ్చింది. నారా లోకేష్ నాయుడు పది రోజుల నుంచి కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు మేల్కోవాలి. తన సొరకాయ కోతలు ఆపి.. మోదీతో మాట్లాడి ఏపీలో డీజిల్, పెట్రోల్ కష్టాలు తీర్చాలి’’ అని పేర్ని నాని డిమాండ్‌ చేశారు.

