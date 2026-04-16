 ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఆకాసా, స్పైస్‌జెట్ విమానాలు ఢీ! | Delhi Airport Akasa SpiceJet Aircraft Involved In Minor Collision
ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఆకాసా, స్పైస్‌జెట్ విమానాలు ఢీ!

Apr 16 2026 5:02 PM | Updated on Apr 16 2026 5:56 PM

Delhi Airport Akasa SpiceJet Aircraft Involved In Minor Collision

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ:  ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాలు ఢీకొట్టిన ఘటన కలకలం రేపింది.  స్పైస్‌జెట్, ఆకాసా ఎయిర్‌ విమానాలు  ఢీకొన్నాయి.  అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి నష్టం జరగకపోవడంతో అంత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

స్పైస్‌జెట్ విమానం టాక్సింగ్ చేస్తుండగా, నిలిచి ఉన్న అకాసా విమానాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ స్వల్ప ప్రమాదంలో రెండు విమానాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. స్పైస్‌జెట్ విమానం కుడి వింగ్‌లెట్ దెబ్బతినగా, అకాసా విమానం ఎడమ వైపు హారిజాంటల్ స్టెబిలైజర్‌కు దెబ్బ తగిలింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు అందాల్సి ఉంది.

ఇదీ చదవండి: ఇన్‌స్టా లవ్‌ : 40 ఏళ్ల విడోతో 21 ఏళ్ల యువకుడి పెళ్లి

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 