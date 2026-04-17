"రాయల్ చాయ్"..! ఆ ఐడియాకు మాటల్లేవ్‌ అంతే..

Apr 17 2026 10:57 AM | Updated on Apr 17 2026 11:18 AM

Man Selling Tea In Rolls-Royce Rented For Rs 1 Lakh

కార్యాలయాల్లో లేదా ఏదైనా ప్రదేశానికి వెళ్లినా..కాసింతా వేడివేడి చాయ్‌ తాగితే దెబ్బకు రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. మళ్లీ నూతనోత్సాహంతో మన పనిలో పడిపోతాం. అందుకే చాయ్‌ప్రియులకు ఇదంటే అంత మక్కువ. అలాంటి చాయ్‌ని అత్యంత లగ్జరీయస్‌ అందించే ప్రయత్నం చేశాడు.లఆ ఆలోచనే కనివిని ఎరుగని అద్భుతమే. మరి ఆ వెరైటీ సర్వింగ్‌ స్టైల్‌ ప్రజలకు నచ్చిందా అంటే..

ఎన్నో టీ స్టాల్స్‌ చూశారు గానీ ఇలాంటి వినూత్న చాయ్‌ స్టాల్‌ని మాత్రం చూసే ఛాన్సేలేదు. తన టీ స్టాల్‌ కోసం లక్ష రూపాయల రోల్స్‌రాయ్స్‌ను అద్దెకు తీసుకున్నాడు. చిన్నిచాయ్‌ స్టాల్‌కి అంత లగ్జరీ కారు దేనికి అనుకోకండి మనోడు ఆలోచన ఏ రేంజ్‌లో చూద్దాం రండి. అతడు తాను విలావంతమైన కారులో టీ సర్వీస్‌ని అందివ్వాలనుకున్నాడట.  అందుకు రోల్స్‌రాయ్స్‌ కారుని అద్దెకు తీసుకున్నారు. 

ఈ ఆలోచను టీ స్టాల్‌ యజమానితో పంచుకోగా వాళ్లు కూడా అంగీకరించారు. అందుకోసం వాళ్లు బోర్డును ప్రింట్‌ చేసి కస్టమర్ల కోసం రెడ్‌కార్పెట్‌ పరిచాడు. 'టీ' తోపాటు కుకీలు, బిస్కెట్లు ఏర్పాటు చేసి..అమ్మకాలు ప్రారంభించాడు. ఇది చూసిన అక్కడున్న జనాలకు భలే ఆసక్తిగా అనిపించింది. ఒక్కసారి ఆ అనుభవం పొందాలనే ఉద్దేశ్యంతో అందరు ఆ లగ్జరీ కారులో జర్నీ చేస్తూ టీ తాగే అనుభవాన్ని పొందారు. ఈ లగ్జరీ చాయ్‌ స్టాల్‌కి అయిన ఖర్చు రూ. 1,08,000 అయితే అతను సంపాదించింది రూ. 88,400. 

పాపం అతనికి నష్టమే అయినా..చాలామంది జీవితంలో ఇలాంటి కారు కొనగలమో లేదో తెలియకపోయినా..తమ కుటుంబాలతో టీ తాగుతూ ఆనందించారు అదే చాలు అని అంటున్నాడు. ఏ వ్యాపారమైన మొదట్లోనే లాభాలు వచ్చేయవు కదా..రాను రాను ఊపందుకోవచ్చు కూడా. ఏదీఏమైనా ఈ ఐడియా అదుర్స్‌ కదూ..!. అతడి ఆలోచన అలా ఇలా లేదు బ్రో..ఇలా మరెవ్వరకీ సాధ్యం కాదేమో అని ప్రశంసిస్తూ నెటిజన్లు పోస్టులు పెట్టారు. 

 

(చదవండి: చూయింగ్‌ గమ్‌ నమలడం నుంచి 3-2-1 రూల్‌..! ఏకంగా 80 కిలోలు..)

 

భూత్‌ బంగ్లా మూవీతో పంజాబీ బ్యూటీ వామికా గబ్బి ట్రెండింగ్‌ (ఫోటోలు)
కోహ్లీ లైక్‌ కొట్టిన చిన్నది! ఈమె ఎవరంటే.. (ఫొటోలు)
ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి పుట్టినరోజు వేడుక (ఫోటోలు)
భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు (ఫోటోలు)
ఏపీలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Love Jihad Victim Natasha Reveals Shocking Truth About Nawaz 1
లవ్ జీహాద్.. పెళ్లి చేసుకుంటాడు.. మతం మారుస్తాడు.. కడుపు చేస్తాడు..
Most Wanted Terrorist Amir Hamza Shot In Lahore 2
పాక్ లో ‘దురంధర్' రిపీట్.. నడిరోడ్డులో హమ్జాను లేపేశారు

Karthika Deepam Fame Krithika Scores 459 Out Off 470 In Intermediate Results 3
ఇంటర్ లో అదరగొట్టిన వంటలక్క కూతురు.. 470కి 459 మార్కులు..!
Janasena Leader Burla Srinivas Rao Hand In Shivalayam Temple Controversy 4
ఎక్కడపోయావ్ సనాతని.. గుడిని కూల్చడమా నీ సనాతన ధర్మం

Chandrababu Frustration On Jagan Juvvaladinne Tour Success 5
జగన్ టూర్ సక్సెస్.. బాబులో ఫస్ట్రేషన్

