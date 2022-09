వడోదర: ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు గుజరాత్‌లో ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైంది. టౌన్‌హాల్‌ సమావేశం కోసం ఆయన వడదోరలోని ఎయిర్‌పోర్టులో దిగగానే 'మోదీ, మోదీ' అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ ఓ గుంపు ఆయనకు ఎదురుపడింది.

అయితే కేజ్రీవాల్ మాత్రం వారికి చిరునవ్వుతో బదులిచ్చారు. మీడియా ప్రతినిధులంతా ఆయనతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా.. తర్వాత సమావేశం నిర్వహిస్తానని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. కొంత మంది ఆప్ అభిమానులు బీజేపీకీ దీటుగా 'కేజ్రీవాల్, కేజ్రీవాల్' అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ ఘటనపై బీజేపీ నేత ప్రీతి గాంధీ స్పందిస్తూ.. 'మోదీ అడ్డా అయిన గుజరాత్‌లో కేజ్రీవాల్‌కు సాదర స్వాగతం లభించింది' అంటూ సెటైర్లు వేశారు.

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal greeted with ‘Modi-Modi’ chants in Vadodara, Gujarat…later ‘Kejriwal-Kejriwal’ chants also heard. pic.twitter.com/dr8HB5Hw2q

— ANI (@ANI) September 20, 2022