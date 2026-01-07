 పోలవరంపై వ్యాఖ్యలు.. చంద్రబాబుకు అంబటి కౌంటర్‌ | Ambati Rambabu Angry With Chandrababu Over Polavaram lies | Sakshi
పోలవరంపై వ్యాఖ్యలు.. చంద్రబాబుకు అంబటి కౌంటర్‌

Jan 7 2026 6:52 PM | Updated on Jan 7 2026 7:00 PM

Ambati Rambabu Angry With Chandrababu Over Polavaram lies

సాక్షి, తాడేపల్లి: ప్రాజెక్టులను నిర్మించిన చరిత్ర చంద్రబాబుకి లేదని.. అలాంటిది కేంద్రం నిర్మించాల్సిన పోలవరం ప్రాజెక్టును తాను ఎందుకు తీసుకున్నారో ఇప్పటికైనా చెప్పాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అంటున్నారు. పోలవరంపై చంద్రబాబు తాజా వ్యాఖ్యలపై అంబటి బుధవారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ కౌంటర్‌ ఇచ్చారు.  

‘‘డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ కొట్టకుపోవడానికి వైఎస్సార్‌సీపీనే కారణమంటూ చంద్రబాబు చెబుతున్నారు. పదే పదే అబద్ధాలు చెప్పడం ఆయనకు అలవాటే. పోలవరాన్ని చంద్రబాబు ఏటీఎంలా వాడుకున్నారని స్వయంగా ప్రధాని మోదీనే అన్నారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ విషయంలో.. ఆంధ్రా ప్రయోజనాలను తెలంగాణకు తాకట్టు పెట్టారు. రాయలసీమ ప్రజల గుండెలపై చంద్రబాబు కొట్టారు’’ అని అంబటి వ్యాఖ్యానించారు.

