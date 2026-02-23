 హిందూ యువతికి పెళ్లి చేసిన ముస్లిం | Muslim Couple Raises Hindu Girl Conducts Her Wedding as per Hindu Traditions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హిందూ యువతికి పెళ్లి చేసిన ముస్లిం

Feb 23 2026 12:02 PM | Updated on Feb 23 2026 12:02 PM

Muslim Couple Raises Hindu Girl Conducts Her Wedding as per Hindu Traditions

చిత్తూరు: తన వద్ద పెరిగిన హిందూ యువతికి హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసి మనసుకు మత బేధం లేదని ఒక ముస్లిం నిరూపించాడు. మండలంలోని చౌడేపల్లిలో హేమలత అనే చిన్నారి తండ్రి మరణించగా తల్లి ఎక్కడికి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఆ చిన్నారిని షాబీనా, అబ్దుల్‌ బాషా దంపతులు చేరదీసి సొంత కూతురిలా పెంచి పెద్ద చేశారు. 

తమ శక్తి మేరకు చదివించారు. తగిన హిందూ వరుడిని చూసి ఆదివారం ఒక కల్యాణ మండపంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వైభవంగా వివాహం జరిపించారు. రెండు మతాల పెద్దలు, స్థానికులు, బంధుమిత్రులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ మత సామరస్యానికి ఈ వివాహం ఒక ఉదాహరణ అని కొనియాడారు. ఈ వివాహ వేడుక సామాజీక మాద్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతోంది. నెటిజన్లు షాబీనా, అబ్దుల్‌ బాషా దంపతులను అభినందిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమలాపురంలో సందడి చేసిన 'రాకాస' మూవీ టీమ్ (ఫొటోలు)
photo 2

కొచ్చిలో 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డ్స్‌.. ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా?
photo 3

వైభవంగా యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఈకో రన్ 2.0లో బిగ్ బాస్ దివి వద్త్య సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

లాంచనంగా మొదలైన రిషభ్ శెట్టి 'జై హనుమాన్' (ఫొటోలు)

Video

View all
Garam Garam Varthalu Man Smuggling Liquor In Bihar 1
Video_icon

పైన కుర్చీలు.. లోన మద్యం
Supreme Court Hear Case On Subramanian Swamys Petition On Tirupati Laddu 2
Video_icon

సుబ్రమణ్యస్వామి పిటిషన్.. నేడు విచారణ జరపనున్న సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం
Big Shock For Stock Market Investors 3
Video_icon

స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్
YSRCP Nagarjuna Yadav About Vasudeva Reddy Arrest 4
Video_icon

అతనితో పనైపోయింది.. అందుకే వాసుదేవరెడ్డి అరెస్ట్
Reason Behind India Defeat Against South Africa 5
Video_icon

కొంపముంచిన గంభీర్
Advertisement
 