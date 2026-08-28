కొలంబియాలోని మెడెలిన్లో ఈ ఏడాది జరిగిన క్లాసికల్ చెస్ పాన్-అమెరికన్ పోటీలో టీమ్ యూఎస్ఏ తరఫున స్వర్ణ పతకం గెలుచుకున్న అతి పిన్న వయస్కురాలిగా 8 ఏళ్ల సరయు తలపనేని నిలిచింది. వారం రోజుల పాటు జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్లో కఠినమైన 9 రౌండ్లను ఎదుర్కొన్న ఆమె.. ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య అమెరికాలోని ఏడు దేశాలకు చెందిన అగ్రశ్రేణి క్రీడాకారులను ఓడించింది. తన విభాగంలో అరుదైన 9/9 పర్ఫెక్ట్ స్కోర్తో కాంటినెంటల్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
ప్రపంచకప్కు దక్కిన అవకాశం
ఈ విజయంతో ఈ ఏడాది చివర్లో జరిగే యూత్ చెస్ ప్రపంచకప్లో అమెరికాస్ (రెండు ఖండాలు) తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఆమెకు దక్కింది. అంతేకాకుండా అధికారిక WCM (విమెన్ కాండిడేట్ మాస్టర్) FIDE టైటిల్ను తాత్కాలికంగా పొందిన అతి పిన్న వయస్కుల్లో ఒకరిగా సరయు నిలిచింది.
డల్లాస్లో ఘన స్వాగతం
టోర్నమెంట్ అనంతరం డల్లాస్కు తిరిగి వచ్చిన సరయుకు విమానాశ్రయంలో కుటుంబ సభ్యులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఫాక్స్ 4 న్యూస్తో పాటు ఇర్వింగ్, ఫ్రిస్కో నగరాల మేయర్ల వంటి స్థానిక నాయకులు కూడా ఆమెను అభినందించారు. తన అభిమాన క్రీడాకారిణుల్లో ఒకరైన కరిస్సా యిప్ (నాలుగుసార్లు జాతీయ యూఎస్ మహిళల చెస్ ఛాంపియన్), అలాగే సాగర్ షా నుంచి వచ్చిన అభినందన సందేశాలతో సరయు ప్రత్యేకంగా ఆనందించింది. గత అక్టోబర్లో జరిగిన చెక్మేట్ కార్యక్రమంలో ఆమె వారిద్దరినీ కలిసింది.
ఐదేళ్ల వయసులోనే చెస్తో పరిచయం
సరయు ఐదేళ్ల వయసులో కాపెల్ చెస్ క్లబ్లో గ్రూప్ క్లాసులకు హాజరవడం ప్రారంభించింది. అప్పట్లో చెస్ ఆమెకు కూచిపూడి, పియానో, ఆర్ట్, జిమ్నాస్టిక్స్ వంటి మరో సరదా కార్యకలాపం మాత్రమే. అయితే ఓ స్థానిక చెస్ టోర్నమెంట్లో ఆమె ప్రతిభను గమనించిన అనిల్ గుట్ల.. సరయు తల్లి శ్రీలక్ష్మికి ఆమెకు మంచి సామర్థ్యం ఉందని, ప్రత్యేక వ్యక్తిగత కోచ్ అవసరమని సూచించారు.
దీంతో శ్రీలక్ష్మి పరిశోధించి యూటీ డల్లాస్లో చెస్ స్కాలర్షిప్పై చదువుతున్న భారతీయ అంతర్జాతీయ మాస్టర్ సక్షం రౌటెలాను సంప్రదించారు. సరయు ప్రతిభను పరిశీలించిన ఆయన.. ఏకాగ్రతతో శిక్షణ ఇస్తే ఆమె అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్లగలదని చెప్పారు.
కొంతకాలం ఇతర కోచింగ్ ఎంపికలను ప్రయత్నించిన తర్వాత.. సరయుకు మరింత అంకితభావం, నైపుణ్యం ఉన్న కోచ్ అవసరమని తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. గత వేసవిలో సక్షం సూచనతో ఆమె ప్రస్తుత కోచ్ వద్ద శిక్షణ ప్రారంభించింది. ఆయన కూడా అంతర్జాతీయ మాస్టరే. అమెరికా వెలుపల జరిగిన సరయు తొలి అంతర్జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లోనే ఆమెను అజేయ శక్తిగా తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
టాప్ ర్యాంక్లో సరయు
పాఠశాల తర్వాత గంటసేపు చెస్ శిక్షణ తీసుకోవడం, వారాంతాల్లో టోర్నమెంట్లలో పాల్గొనడం ఆమె దినచర్యగా మారింది. డీఎఫ్డబ్ల్యూ ప్రాంతంతో పాటు టెక్సాస్, ఇతర ప్రాంతాల్లో జరిగిన టోర్నమెంట్ల ద్వారా అనుభవం సంపాదిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవసరమైన ఓర్పును పెంచుకుంది. డిసెంబర్ 2025 నాటికి అమెరికాలో 7 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయసున్న బాలికల టాప్ 100 జాబితాలో నెం.1 ర్యాంక్ సాధించింది. జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ 2026 వరకు అండర్-8 విభాగానికి అర్హత ఉన్న బాలికల్లో FIDE రేటింగ్ ప్రకారం ప్రపంచంలోనే నెం.1 స్థానంలో నిలిచింది.
చదువుతో పాటు చెస్ శిక్షణ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరయు వయసున్న పలువురు అగ్రశ్రేణి యువ క్రీడాకారులు పూర్తి సమయం చెస్లో శిక్షణ పొందుతున్నప్పటికీ.. ఆమె మాత్రం తన స్నేహితుల్లాగే గ్రేట్ హార్ట్స్లో 3వ తరగతి చదువుతోంది. ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వెళ్లి, ఆ తర్వాత చెస్ శిక్షణ తీసుకుంటోంది. చెస్పై దృష్టి పెట్టేందుకు గత ఏడాది కూచిపూడి తరగతులకు విరామం ఇచ్చింది. అయితే వారానికి ఒకసారి పియానో తరగతులకు హాజరవుతూ.. ఇటీవల వేసవి సెలవుల్లో తైక్వాండో శిక్షణ కూడా ప్రారంభించింది.
అయితే, సరయు తండ్రి హైదరాబాద్కు చెందినవారు కాగా.. తల్లి గన్నవరానికి చెందినవారు. అలాగే, సరయు ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ, ఆమెకు ఇష్టమైన రంగంలో రాణించేందుకు సహకరిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, కోచ్లకు తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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