అయోధ్యకు ప్రధాని మోదీ.. ఘనంగా ధ్వజారోహణం

అయోధ్య: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యలో గల నూతన రామాలయంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. మంగళవారం ఉదయం 11:55 గంటలకు శుభ అభిజిత్ ముహూర్తం సందర్భంగా ప్రారంభమై, 10 నిమిషాల పాటు సాగింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్‌ మోహన్ భగవత్‌ సంయుక్తంగా ఆలయ శిఖరంపై కాషాయ జెండాను ఎగురవేశారు.





#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath presents miniature models of the Saffron Flag ceremonially hoisted on the 'shikhar' of Shri Ram Janmbhoomi Mandir and Ram Lalla idol at the temple, to PM Narendra Modi and RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat.



ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం వేద మంత్రాలు, భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య జరిగింది. దీనికి ముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అయోధ్యకు చేరుకున్నారు. తరువాత ఆయన నగరంలో రోడ్‌షో నిర్వహిస్తూ, రామమందిరం వైపు తరలి వెళ్లారు. దారిలో ప్రజలు ఆయనను సాదరంగా ఆహ్వానించారు. మార్గంమధ్యలో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రధానమంత్రిని స్వాగతించారు.







#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | Devotees rejoice as the saffron flag rises atop Shri Ram Janmabhoomi Temple Shikhar, constructed in the traditional North Indian Nagara architectural style.



The right-angled triangular flag, measuring ten feet in height and twenty feet in length

