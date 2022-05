సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్‌ ధరల విషయంలో అసంతృప్తితో ఉన్న వాహనదారులకు తీపికబురు అందించింది కేంద్రం. పెట్రో ధరలపై భారీ ఊరట ఇచ్చే ప్రకటన చేసింది. ధరలను భారీగా తగ్గిస్తున్నట్లు శనివారం సాయంత్రం వెల్లడించింది.

పెట్రోల్‌పై కేంద్రం ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీ 8 రూపాయలు, డీజిల్‌ పై రూ. 6 తగ్గిస్తున్నట్లు తెలిపింది. తద్వారా పెట్రోల్‌ పై లీటర్‌కు రూ. 9.5, డీజిల్‌పై రూ.7 తగ్గుతుందని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ స్పష్టం చేశారు.

We are reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. This will reduce the price of petrol by Rs 9.5 per litre and of Diesel by Rs 7 per litre: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

(File Pic) pic.twitter.com/13YJTpDGIf

— ANI (@ANI) May 21, 2022