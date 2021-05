హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ ఎన్‌440కే వేరియంట్‌పై సీసీఎంబీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇది కొత్త రకం వేరియంట్‌ అంటూ వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్న తరుణంలో సీసీఎంబీ ట్వీట్‌ ద్వారా స్పందించింది. ఈ వైరస్‌ కొత్తగా వచ్చింది కాదని, గతేడాది ఎన్‌440కే వైరస్‌ను గుర్తించామని తెలిపింది. ఎన్‌440కే వైరస్‌ ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గిపోయినట్లు తమ పరిశోధనల్లో తేలినట్లు సీసీఎంబీ స్పష్టం చేసింది.

In light of the many reports on coronavirus variant N440K lately, we would like to bring to your attention a few things:

1. The mutant is not new. We have been seeing it in South India since last year.@CSIR_IND @AndhraPradeshCM

— CCMB (@ccmb_csir) May 5, 2021