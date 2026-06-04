 నాటి రోజుల్లో కేరళ రుతుపవన సంకేతాలు | Monsoon Signals of Kerala in the Olden Days | Sakshi
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నాటి రోజుల్లో కేరళ రుతుపవన సంకేతాలు

Jun 4 2026 1:34 PM | Updated on Jun 4 2026 2:02 PM

Monsoon Signals of Kerala in the Olden Days

నేడు శాటిలైట్లు, డాప్లర్ రాడార్లు, స్మార్ట్‌ఫోన్ అలర్ట్‌లు వాతావరణాన్ని ముందుగానే చెబుతున్నాయి. కానీ, టెక్నాలజీ లేని ఆ రోజుల్లోనే కేరళ ప్రజలు నైరుతి రుతుపవనాల రాకను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో అంచనా వేసేవారు. గ్రామాలు, వరి పొలాలు, అడవులు, నదీ తీరాల వెంబడి నివసించే మలయాళీలు ప్రకృతిని నిశితంగా గమనించడం ద్వారా వర్షాన్ని పసిగట్టే  పద్ధతులను గ్రహించారు. తరతరాలుగా  వస్తున్న ఈ సంప్రదాయ పరిజ్ఞానం కేరళ వ్యవసాయ సంస్కృతితో గాఢంగా ముడిపడి ఉంది.

కీటకాల కదలికలే వాతావరణ అలర్ట్‌లు
వర్షం రాకను సూచించడంలో కీటకాల ప్రవర్తన కీలక పాత్ర పోషించేది. స్థానికంగా ‘ఈయం పాట’ అని పిలిచే రెక్కల చెదపురుగులు నేల నుండి ముదురు రంగులో పెద్ద సంఖ్యలో బయటకు వచ్చి ఎగిరితే, త్వరలోనే వర్షం పడుతుందని పెద్దలు నమ్మేవారు. ఒకవేళ తెల్లటి చెదపురుగులు ఎగిరితే వర్షాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని సంకేతంగా భావించేవారు. అలాగే, వరి పొలాలపై ‘తుంబి’ (తూనీగలు) గుంపులుగా నేల నుండి ఒక నిర్దిష్ట ఎత్తులో తిరుగాడితే, దానిని వర్షపాతానికి నమ్మదగిన సూచికగా రైతులు గుర్తించేవారు.

చీమల వేగం.. పక్షుల అరుపులు
సంప్రదాయ వాతావరణ పరిజ్ఞానంలో చీమల క్రమశిక్షణ కూడా ఒక అద్భుతమైన హెచ్చరికగా పనిచేసేది. చీమలు తమ గుడ్లను నోట కరుచుకుని సురక్షితమైన ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వేగంగా తరలిస్తూ కనిపిస్తే, ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుందని గ్రామస్థులు బలంగా నమ్మేవారు. ప్రకృతి అందించే అత్యంత నమ్మదగిన హెచ్చరికలలో ఇది ఒకటి. వీటితో పాటు,  పక్షుల అరుపులు, వాటి అసాధారణ కదలికలు కూడా వాతావరణంలో రాబోయే మార్పులకు సంకేతాలుగా నిలిచేవి.

వృక్ష సంపదలో వర్షపు ఛాయలు
కేరళలోని రైతులు కేవలం జంతువులనే కాకుండా మొక్కలు, చెట్ల మార్పులను కూడా నిశితంగా గమనించేవారు. బ్రహ్మజెముడు (క్యాక్టస్) వంటి కొన్ని అడవి మొక్కలు పూయడం రుతుపవనాల కాలానికి స్వాగత గీతంగా భావించేవారు. అలాగే, విషు పండుగతో ముడిపడి ఉన్న ‘కొన్న’ (రేల చెట్టు) పుష్పించే నమూనాలను బట్టి వర్షాన్ని అంచనా వేసేవారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో మర్రిచెట్టు ఊడలను కోసి, వాటి లోపల తేమను పరిశీలించేవారు. అక్కడ తేమ కనిపిస్తే వర్షం త్వరలోనే కురవనుందని చెప్పేవారు.

అంతరిక్ష విజ్ఞానం: న్యాట్టువేల క్యాలెండర్
సంప్రదాయ అంచనా వ్యవస్థలలో అత్యంత అధునాతనమైనది 'న్యాట్టువేల' క్యాలెండర్. ఇది 27 నక్షత్రరాశుల గుండా సూర్యుని గమనాన్ని బట్టి సంవత్సరాన్ని నిర్దిష్ట వ్యవసాయ కాలాలుగా విభజిస్తుంది. పంటలు విత్తడానికి, నాట్లు వేయడానికి, కోతలకు రైతులు ఈ చక్రాన్నే నమ్ముకునేవారు. ముఖ్యంగా జూన్ నెలలో వేసవి కాలం ముగిసే సమయంలో (సమ్మర్ సోల్‌స్టిస్) వచ్చే ‘తిరువాతిర న్యాట్టువేల’ అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ కాలం ప్రారంభమైన తదుపరి 14 రోజులు బలమైన, స్థిరమైన వర్షాలు కురుస్తాయని, ఇది పంటల వృద్ధికి ఎంతో అవసరమని భావిస్తారు.

ఆధునిక కాలంలోనూ సజీవ సాక్ష్యం
ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో అత్యాధునిక వాతావరణ నమూనాలు, సైన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ, ఈ పురాతన జ్ఞానం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోలేదు. కేరళలోని చాలా మంది రైతులు తమ వ్యవసాయ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నేటికీ ఆధునిక వాతావరణ అంచనాలతో పాటు, ఈ 'న్యాట్టువేల' క్యాలెండర్ పరిశీలనలను కూడా  ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా పూర్వీకుల అనుభవానికి ఉన్న విలువను ఇది నిరూపిస్తోంది.

అంతరిస్తున్న అపురూప వారసత్వం
ప్రస్తుత వాతావరణ మార్పుల కారణంగా రుతుపవనాల నమూనాలు అనూహ్యంగా మారుతున్నాయి. దీనివల్ల కాలక్రమేణా ఈ సాంప్రదాయ అంచనా పద్ధతులు జ్ఞాపకాల నుండి కనుమరుగవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, కేరళ పర్యావరణ, సాంస్కృతిక వారసత్వంలో ఇవి ఎంతో విలువైనవని పరిశోధకులు, చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు. శాటిలైట్లు తూనీగలను, వెదర్ యాప్‌లు చీమలను భర్తీ చేసినా.. మానవుడు ప్రకృతితో ఎంత మమేకమై జీవించవచ్చో చెప్పడానికి కేరళ రైతుల ఈ పురాతన విజ్ఞానమే ఒక సజీవ నిదర్శనం. 

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