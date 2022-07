ఉప రాష్ట్రపతి ప్రతిపక్షాల అభ్యర్థిని ఎన్సీపీ చీఫ్‌ శరద్‌ పవార్‌ ఆదివారం ప్రకటించారు. ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా కర్నాటకకు చెందిన మాజీ మహిళా గవర్నర్‌ మార్గరెట్‌ ఆల్వాను పోటీలో నిలిపినట్టు పవార్‌ మీడియా వేదికగా తెలిపారు. కాగా, మార్గరెట్‌ ఆల్వా.. గోవా, రాజస్థాన్‌, గుజరాత్‌, ఉత్తరాఖండ్‌ గవర్నర్‌గా పనిచేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున కేంద్ర మంత్రిగా కూడా ఆమె పనిచేశారు. కాగా, ఎన్డీయే తరఫున ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా బెంగాల్‌ గవర్నర్‌ జగదీప్‌ ధన్కర్‌ను బరిలో నిలిపిన విషయం తెలిసిందే.

ఇక, మార్గరెట్‌ ఆల్వా.. 1942 ఏప్రిల్ 14న కర్నాటకలోని మంగళూరులో జన్మించారు. 1969లో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆమె 1975, 1977 మధ్య అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ సంయుక్త కార్యదర్శిగా 1978 , 1980 మధ్య కర్ణాటక ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పని చేశారు. 1984-85 మధ్య పలుశాఖలకు కేంద్ర మంత్రిగాను సేవలందించారు.

అనంతరం, 1999లో ఉత్తర కన్నడ నియోజకవర్గం నుంచి లోక్‌సభకు ఎన్నికయ్యారు. 2004, 2009లో జరిగిన ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినా ఓటమిపాలయ్యారు. ఆ సమయంలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పని చేశారు. ఏప్రిల్ 1974లో మార్గరెట్‌ ఆల్వా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధిగా రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 1980, 1986, 1992లో తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. రాజ్యసభలో ఉన్న సమయంలో పలు స్టాండింగ్‌ కమిటీల్లో సేవలందించారు.

Delhi | Opposition's candidate for the post of Vice President of India to be Margaret Alva: NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/qkwyf7FMOw