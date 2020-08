బెంగళూరు: దేశ వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎగువన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. నదులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ దళాలు రంగంలోకి దిగి ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ చీఫ్‌ సత్య ప్రధాన్‌ తన ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసిన ఓ ఫోటో ప్రస్తుతం తెగ వైరలవుతోంది. దీనిలో ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ సభ్యుల మధ్య ఓ గొర్రెల కాపరి, అతడి పెంపుడు కుక్క కూర్చొని ఉన్నాయి. కరోనాను దృష్టిలో పెట్టుకుని వీరంతా చేతులకు గ్లౌజులు, ముఖానికి మాస్క్‌ ధరించి ఉన్నారు. ‘భారీ వరదలతో కృష్ణానది పొంగిపొర్లుతోంది. ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ సభ్యులు ఈ గొర్రెల కాపారిని కాపాడారు. వరదల కారణంగా ఈ కుర్రాడు తన గొర్రెలను వదిలేసి వచ్చాడు. కానీ పెంపుడు కుక్కను మాత్రం తనతో పాటు తీసుకొచ్చాడు’ అంటూ సత్య ప్రధాన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. (కుండపోత వర్షాలు: కొండచరియలు విరిగి...)



✅This image will stay etched in my memories

✅This shepherd boy was rescued by @NDRFHQ from raging waters of Krishna

✅He was sad to leave many sheep behind

✅But had presence of mind to bring the dog so sheep graze freely & dog is fed by him

✅Happy to have helped the boy🙏🏻 pic.twitter.com/VLgvMZdjKv

— ѕαtчα prαdhαnसत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ-DG NDRF (@satyaprad1) August 9, 2020