ఉత్తరాఖండ్‌ వర్షాలు అప్‌డేట్స్‌:

► రాష్ట్రంలోని భారీ వర్షాలతో ఇప్పటి వరకు మృతిచెందిన వారి సంఖ్య 34కు చేరింది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ .4 లక్షల పరిహారం అందించనున్నట్లు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి తెలిపారు.

► వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ధామి ఏరియల్‌ సర్వే చేపట్టారు.

► వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ 15 బృందాలను నియమించింది.

►వరద ప్రభావిత ఉత్తరాఖండ్‌లో భారత వైమానిక దళం రెస్క్యూ మిషన్‌ను నిర్వహిస్తోంది.

►నైనిటాల్ సరస్సు పొంగిపొర్లుతుంది. ఇప్పటి వరకు కనీసం 24 మంది చనిపోయారు., రోడ్లు, ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి

#HADROps #Uttarakhandfloods #IAF has inducted 3 x Dhruv helicopters at Pantnagar for #floodrelief efforts. 25 people marooned at 3 locations near #Sunderkhal village were airlifted to safer areas by these helicopters. #HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/i2aEm5LPqO

డెహ్రాడూన్‌: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని న‌దులు, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ చెరువులను తలపిస్తుండగా, పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లన్నీ వరదనీటితో నిండిపోయాయి. కొన్ని ప్రదేశాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడగా…వరద ఉద్ధృతికి ఇళ్లు, బ్రిడ్జ్‌లు కూలిపోయాయి. కాగా గత మూడు రోజులుగా ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

అయితే ఇప్పటి వరకు కురిసిన భారీ వర్షాలతో 34 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ .4 లక్షల పరిహారం అందించనున్నట్లు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి తెలిపారు. మృతుల్లో నేపాల్‌కు చెందిన కూలీలు కూడా ఉన్నారు. కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ‌డం వ‌ల్ల శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక చంపావ‌త్‌లో ఓ ఇళ్లు కూల‌డం వ‌ల్ల మ‌రో ఇద్ద‌రు మృతిచెందారు. మూడు ఆర్మీ హెలీక్యాప్టర్ల ద్వారా రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగిస్తున్నారు.

So far 34 deaths, 5 missing in #uttarakhandrains. Rs 4 lakh compensation to the families of the deceased, those who lost their houses will be given Rs 1.9 lakhs. Possible help to be extended to those who lost their livestock: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/J8RhIeC3Jx

