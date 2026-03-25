 మనం దళారులం కాదు.. పాక్‌కు జైశంకర్ కౌంటర్..! | iran war Jaishankar said india not dalal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మనం దళారులం కాదు.. పాక్‌కు జైశంకర్ కౌంటర్..!

Mar 25 2026 10:41 PM | Updated on Mar 25 2026 11:06 PM

iran war Jaishankar said india not dalal

ఈ రోజు( బుధవారం) జరిగిన అఖిలపక్ష భేటీలో భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ పాక్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి భారత్ దళారి దేశం కాదని జైశంకర్ అన్నట్లు  తెలిపాయి. పాకిస్థాన్‌ను ఉద్దేశించి కౌంటర్‌గా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై ఈ రోజు (బుధవారం) కేంద్ర ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష భేటీ నిర్వహించింది. దాదాపు రెండుగంటల పాటు సాగిన ఈ భేటీలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశం తీసుకుంటున్నచర్యలను వివరించారు. కాగా ఈ సందర్బంగా కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రిని  జైశంకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సమాచారం.

అమెరికా-ఇరాన్ విషయంలో మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి భారత్ ప్రయత్నిస్తుందా అని జైశంకర్‌ను మీడియా ప్రతినిధులు ‍ప్రశ్నించారు. దానికి ఆయన బదులిస్తూ"  భారత్‌ పాక్‌ లాగా దళారి ( మధ్యవర్తిత్వం) దేశంగా వ్యవహరించదు. 1981 నుంచి అమెరికా పాక్‌ను వాడుకుంటుంది". అని జైశంకర్ అన్నట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.

అయితే భారత్ ఈ విషయంలో స్పందించడం లేదు అనే వ్యాఖ్యలను సైతం జైశంకర్ తోసిపుచ్చారు. ఇండియా తన త దౌత్య మార్గాల ద్వారా   నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోందన్నారు. కాగా ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్‌- అమెరికా మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తామంటూ పాక్ తరచుగా అంటుంది. ఈ విషయమై పాక్ అధ్యక్షుడు తనను సంప్రదించిందని ట్రంప్ సైతం తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో జైశంకర్ ఇలా వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలుస్తోంది.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 