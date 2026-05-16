 బోరుబావిలో చిన్నారి.. 10 గంటల ఉత్కంఠ! | Child Rescued Safely From 300-Ft Borewell In Punjab After 10 Hour Operation By NDRF And SDRF
బోరుబావిలో చిన్నారి.. 10 గంటల ఉత్కంఠ!

May 16 2026 11:21 AM | Updated on May 16 2026 11:52 AM

హోషియార్‌పూర్‌: పంజాబ్‌లోని హోషియార్‌పూర్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం ఉత్కంఠభరిత ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆడుకుంటూ వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు 300 అడుగుల లోతైన బోరుబావిలో పడిపోయిన ఓ చిన్నారి దాదాపు 10 గంటల పాటు మృత్యువుతో పోరాడాడు. 90 అడుగుల లోతులో చీకటిలో చిక్కుకున్న ఆ అభం శుభం తెలియని ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చేసిన సాహసోపేత ఆపరేషన్ ఎట్టకేలకు విజయవంతమైంది. ఆ చిన్నారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

300 అడుగుల లోతు కలిగిన..
అధికారులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ హృదయ విదారక ఘటన హోషియార్‌పూర్ జిల్లాలోని చక్ సవానా గ్రామంలో శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. 300 అడుగుల లోతు ఉన్న బోరుబావిలో పడిన ఆ చిన్నారి, సుమారు 90 అడుగుల వద్ద ఇరుక్కుపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ బ్రిగేడ్, అంబులెన్స్ సేవలతో పాటు ఎంపీ రాజ్ కుమార్ చబ్బెవాల్, పంజాబ్ మంత్రి రవ్‌జోత్ సింగ్, జిల్లా ఎస్ఎస్పీ తదితర ఉన్నతాధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు.

10 గంటల పాటు ఉత్కంఠ
బాలుడి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు రెస్క్యూ బృందాలు శరవేగంగా రంగంలోకి దిగాయి. చిన్నారి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు గమనించేందుకు బోరుబావి లోపలికి అధునాతన కెమెరాలను పంపారు. అలాగే నాలుగు జేసీబీ యంత్రాల సహాయంతో బోరుబావికి సమాంతరంగా భారీ తవ్వకాలు చేపట్టారు. పోలీసులతో పాటు స్థానిక ఎన్జీవోలు, గ్రామస్తులు కూడా ఈ సహాయక చర్యల్లో చురుకుగా పాలుపంచుకున్నారు. రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి, దాదాపు 10 గంటల పాటు నిర్విరామంగా సాగిన ఈ ఆపరేషన్ చివరకు ఫలించింది. అర్ధరాత్రి సమయంలో బాలుడిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడంలో రెస్క్యూ సిబ్బంది సఫలమయ్యారు.

ఆస్పత్రికి తరలింపు.. ఆనందంలో కుటుంబం
బోరుబావి నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన చిన్నారిని  వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గంటల తరబడి బోరుబావిలో ఇరుక్కుపోవడం వల్ల ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఏమైనా తలెత్తాయా అని వైద్యులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. బాలుడు క్షేమంగా ఉన్నాడని అధికారులు వెల్లడించడంతో, అప్పటివరకు తీవ్ర ఆందోళనతో గడిపిన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యుల ముఖాల్లో  ఆనందం వెల్లివిరిసింది. సకాలంలో స్పందించి, తమ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడిన రెస్క్యూ బృందాలకు వారు కన్నీటితో కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

