హీరోయిన్ సమంత ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ఇందుకు రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి.. ఆమె లీడ్ రోల్లో నటించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా జూన్ 19న విడుదలై, సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. రెండోది... తాను తల్లి కానున్నట్లు ప్రకటించారామె. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కి సై అన్నారు సమంత. సోనీ లివ్ తమిళంలో తెరకెక్కించనున్న ఓ ప్రాజెక్ట్లో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారామె.
‘‘ఒకవైపు సినిమాలు, మరోవైపు వ్యా పారాలు, నిర్మాణ రంగంలో సమంత విజయవంతంగా దూసుకెళుతున్నారు. కొత్తగా ఆలోచించడం, పాత్ బ్రేకింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆమెకు అలవాటే. ఈ క్రమంలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్తో సమంత కొత్త హిస్టరీ సృష్టించబోతున్నారు’’ అని సోనీ లివ్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి సమంత తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ– ‘‘మార్పును స్వీకరించడం, ప్రయాణాన్ని నమ్మడం, కొత్త ఆరంభాలకు స్వాగతం పలకడం వంటి విషయాలను ఈ ఏడాది నాకు గుర్తు చేసింది. సోనీ లివ్ తమిళ్తో కలిసి ఈ కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది. మేం ఆసక్తికరమైన ఒక విషయంపై వర్క్ చేస్తున్నాం. ఆ విషయం గురించి త్వరలో అందరితో పంచుకుంటాను’’ అని పేర్కొన్నారు.