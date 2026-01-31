 జోడీ రిపీట్‌ | Sai Pallavi will be reuniting with Dhanush | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జోడీ రిపీట్‌

Feb 3 2026 12:03 AM | Updated on Feb 3 2026 12:03 AM

Sai Pallavi will be reuniting with Dhanush

ధనుష్, సాయిపల్లవి జోడీ రిపీట్‌ అవుతోంది. ధనుష్‌ హీరోగా ‘అమరన్ ’ ఫేమ్‌ రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో ‘డీ 55’(వర్కింగ్‌ టైటిల్‌) సినిమా తెరకెక్కనుంది. వండర్‌బార్‌ ఫిల్మ్స్, ఆర్‌ టేక్‌ స్టూడియోస్‌ సంస్థలు నిర్మించనున్న ఈ సినిమా చిత్రీకరణ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ మూవీలో ఓ హీరోయిన్ గా  శ్రీలీల నటించనున్న విషయం తెలిసిందే.

మరో హీరోయిన్ గా సాయిపల్లవి నటించనున్నట్లుగా సోమవారం  ప్రకటించారు మేకర్స్‌. గతంలో ‘మారి 2’ (2018) చిత్రంలో ధనుష్, సాయిపల్లవి జోడీగా నటించిన సంగతి గుర్తుండే ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలోని ‘రౌడీ బేబీ...’ సాంగ్‌ కూడా అప్పట్లో బాగా పాపులర్‌ అయ్యింది.

అలాగే ‘అమరన్ ’ వంటి హిట్‌ మూవీ తర్వాత దర్శకుడు రాజ్‌కుమార్‌ పెరియ సామితో సాయిపల్లవి చేస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాదే రిలీజ్‌ చేయాలనుకుంటున్నారట ధనుష్‌ అండ్‌ టీమ్‌. ఈ సినిమాకు సంగీతం: సాయి అభ్యంకర్‌.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈషా రెబ్బా 'ఓం శాంతి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

దుబాయిలో చిల్ అయిపోతున్న దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
photo 3

వితికా షేరు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయిలో అల్లు శిరీష్ బ్యాచిలరేట్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఫంకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Layoffs ahead up to 30000 Employees in Oracle 1
Video_icon

Oracle: ఐటీ ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్ భారీగా ఉద్యోగాలు కోత
11 Arrested in Jogi Ramesh House Attack Case and Release Immediately 2
Video_icon

జోగి ఇంటిపై దాడి కేసులో 11 మంది అరెస్ట్.. వెంటనే రిలీజ్
Attack on Jogi Ramesh House High Court Key Instructions to Police 3
Video_icon

జోగి ఇంటిపై దాడి కేసులో హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Chiranjeevi Mana Shankara Varaprasad Garu Collection Cross Rs 300 Crore 4
Video_icon

ఇది ఇక్కడితో ఆగదు ఫ్యాన్స్ కు చిరు సర్ప్రైజ్
Jogi Ramesh Slams Nara Lokeshs Red Book as Vindictive Politics 5
Video_icon

Jogi Ramesh: నువ్వు పెద్ద పుడింగిలా ఫీల్ అవ్వకు నీ రెడ్ బుక్ మడిచి పెట్టుకో..
Advertisement
 