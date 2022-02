RRR Movie Racing Towards New Poster Goes Viral: దర్శక ధీరుడు జక్కన్న, యంగ్ టైగర్​ ఎన్టీఆర్​, మెగా పవర్ స్టార్​ రామ్​ చరణ్​ కాంబోలో భారీ మల్టీ స్టారర్​గా వస్తున్న చిత్రం చిత్రం 'రౌద్రం రణం రుధిరం (ఆర్‌ఆర్ఆర్‌)'. అయితే ఈ సినిమా ఇప్పటికే సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై అత్యధిక కలెక్షన్లతో దూసుకుపోవాల్సింది. కానీ అలా జరగలేదు. అనేక వాయిదాల తర్వాత ఇదే ఫైనల్ రిలీజ్​ డేట్​ అంటూ మార్చి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు మేకర్స్​. అయితే వాయిదాలతో అభిమానులు, ప్రేక్షకులను నిరాశ పరిచిన జక్కన్న టీమ్​, పోస్టర్స్​, మేకింగ్​ వీడియోస్​, సాంగ్స్​, ట్రైలర్స్​తో ఉత్సాహపరిచింది.

ఫిబ్రవరి 3న ఈ సినిమా నుంచి మరో కొత్త పోస్టర్​ను విడుదల చేశారు మేకర్స్​. ఈ పోస్టర్​లో గుఱ్ఱపు స్వారీ చేస్తూ రామరాజు, బుల్లెట్​పై కొమురం భీమ్​ ఆకట్టుకోనున్నారు. అలాగే 'ఇంకో 50 రోజుల్లో ఈ చిత్రం రానుందని' క్యాప్షన్​ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. పోస్టర్​లో ఎన్టీఆర్​, రామ్​ చరణ్ ఫ్యాన్స్​ వారిని చూసి మురిసిపోతున్నారు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్​ చిత్రానికి ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు.