రవితేజ ఊరమాస్‌ 'జింతాక్‌' సాంగ్‌ విడుదల

రవితేజ, శ్రీలీల జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘ధమాకా’. ఈ చిత్రం నుంచి మొదటి సింగిల్‌ ‘జింతాక్‌’ లిరికల్‌ వీడియో గురువారం విడుదలయింది. మహామాస్‌ అనేలా ఈ పాట ఉంది. చిత్ర సంగీతదర్శకుడు భీమ్స్‌ సిసిరోలియో ఈ మాస్‌ నంబర్‌కి స్వరాలందించడంతోపాటు పాడారు కూడా. ఫీమేల్‌ వాయిస్‌కి మంగ్లీ గొంతు కలిపారు.

‘‘రవితేజ, శ్రీలీల మాస్‌ డ్యాన్స్‌ ఈ పాటకు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని విజువల్‌ వండర్‌లా ఈ పాటను చిత్రీకరించారు’’ అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. త్రినాథరావు నక్కిన దర్శకత్వంలో టీజీ విశ్వ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సహనిర్మాత: వివేక్‌ కూచిభొట్ల.

Let’s #Jinthaak again!

This time with double impact.

- https://t.co/pRajQn9eXn#Dhamaka#DhamakaDoubleImpact @sreeleela14 @TrinadharaoNak1 @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @ceciroleo @LyricsShyam @iamMangli @peoplemediafcy @AAArtsOfficial @THEOFFICIALB4U @divomovies pic.twitter.com/yuEc3BGQF5

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) August 18, 2022