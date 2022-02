Nithin Is The First South Indian Hero With Highest Views: బాలీవుడ్​ ఆడియెన్స్​కు కొన్నిసార్లు తమ చిత్రాలకంటే ఇతర భాష సినిమాలను ఎక్కువగా ఆదరిస్తారు. అందుకే యూట్యూబ్​లో బీటౌన్​ చిత్రాలకంటే హిందీలో డబ్​ అయిన మూవీస్​కే ప్రజాదరణ వస్తోంది. ఇలా హిందీలో ఎక్కువ ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఏకైక సౌత్​ ఇండియా హీరోగా నితిన్​ మాత్రమే రికార్డ్​కెక్కాడు. గత కొన్నేళ్లుగా యూట్యూబ్​లో నితిన్​ సినిమాలకు ఎక్కవ వ్యూస్​ వస్తున్నాయి. యూట్యూబ్​లో తన చిత్రాలు హిందీలో డబ్​ అవడమేకాకుండా బాలీవుడ్​ ప్రేక్షక అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు నితిన్.

నితిన్​ నటించిన హిందీ డబ్బింగ్​ చిత్రాలన్నింటికి కలిపి యూట్యూబ్​లో 2.3 బిలియన్ల వ్యూస్​ రావడం విశేషంగా మారింది. నితిన్​ నటించిన తెలుగు మూవీస్​ అన్నీ హిందీ డబ్బింగ్​ రైట్స్​ కోసం భారీ మొత్తంగా వసూలు చేయడంతో నిర్మాతలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం నితిన్​ మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎమ్​ఎస్​ రాజా శేఖర్​ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్​గా చేస్తోంది.