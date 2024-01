గతేడాది ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ మ్యాన్ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకించాడు నితిన్. ఈ చిత్రంలో అతనికి జోడీగా శ్రీలల నటించింది. అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అభిమానులను అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే నితిన్‌ ప్రస్తుతం మరో చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాను నవీన్ యేర్నేని, రవిశంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ గ్లింప్స్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. దీంతో పాటు టైటిల్‌ కూడా రివీల్‌ చేసేశారు. గ్లింప్స్‌ చూస్తే ఈ చిత్రం రాబరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాకు రాబిన్‌హుడ్ అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు. అంతే కాకుండా నితిన్‌ వేణు శ్రీరామ్ డైరెక్షన్‌లో 'తమ్ముడు' చిత్రంలో నటిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. కాగా.. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

Unmasking the Con Man from the most entertaining & adventurous world 💥💥

Say hello to your new family member - #ROBINHOOD ❤️‍🔥

Title reveal glimpse out now!

- https://t.co/BoPSPtzMT4#IdhiVere #VN2 @actor_nithiin @VenkyKudumula @gvprakash pic.twitter.com/liAOgVVKwD