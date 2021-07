Nayanthara Netrikann: నయనతార నటించిన తాజా ఉమెన్‌ సెంట్రిక్‌ ఫిల్మ్‌ ‘నెట్రిక్కన్‌’ (మూడో కన్ను) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో విడుదల కానుంది. డిస్నీ హాట్‌స్టార్‌లో ఈ సినిమా ఎప్పటి నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ అవనుందనే విషయాన్ని త్వరలో వెల్లడించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి మిలింద్‌ రావ్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో చూపు కోల్పోయే యువతి పాత్రలో నయనతార కనిపిస్తారు. కొరియన్‌ థ్రిల్లర్‌ ‘బ్లైండ్‌’ చిత్రానికి ‘నెట్రిక్కన్‌’ రీమేక్‌ అనే టాక్‌ వినిపిస్తోంది.

ఈ సంగతి ఇలా ఉంచితే.. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షారుక్‌ ఖాన్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా రూపొందనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటిస్తారనే టాక్‌ ఎప్పట్నుంచో వినిపిస్తోంది. ఇందులో హీరోయిన్‌గా నయనతార ఫిక్సైపోయారని బాలీవుడ్‌ తాజా టాక్‌.

😇😇😇 happy & proud be associated !!! Release date very very soon 😇😇😇😇 https://t.co/o7H4bKn6gu

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) July 21, 2021