బాలీవుడ్ యువ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్‌ బ‌ల‌వ‌న్మ‌ర‌ణం కేసులో అంద‌రి వేళ్లు అత‌ని ప్రియురాలు, న‌టి రియా చ‌క్ర‌వ‌ర్తి వైపే చూపిస్తున్నాయి. అయితే అనూహ్యంగా డైలాగ్ కింగ్ మోహ‌న్ బాబు కుమార్తె, న‌టి మంచు ల‌క్ష్మి రియాకు మ‌ద్దతు తెలిపారు. ఆమెకు న్యాయం జ‌ర‌గాల‌ని వాదిస్తున్నారు. ఈ మేర‌కు సోష‌ల్ మీడియాలో ఆదివారం #JusticeForSushantSinghRajput, #JusticeForRheaChakraborty అంటూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. "రియా చ‌క్ర‌వ‌ర్తిని సీనియ‌ర్ జ‌ర్న‌లిస్ట్‌ రాజ్‌దీప్ స‌ర్దేశాయ్ చేసిన‌ ఇంట‌ర్వ్యూ మొత్తం చూశాను. ఆ త‌ర్వాత‌ దీనిపై స్పందించాలా? వ‌ద్దా? అని చాలా ఆలోచించాను. కానీ ఇప్ప‌టికే మీడియా ఆమెను రాక్ష‌సిగా చిత్రీక‌రిస్తోంది. చాలామంది దీనిపై మౌనంగా ఉన్నారు. నాకు నిజం ఏంటో తెలీదు, కానీ నిజాన్ని తెలుసుకోవాల‌నుకుంటున్నాను. అదే స‌మ‌యంలో నిజం ఎలాగైనా బ‌య‌ట‌కు వ‌స్తుంద‌ని న‌మ్ముతున్నా. న్యాయ‌వ్య‌వ‌స్థ‌పై పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. అన్ని ర‌కాల‌ ద‌ర్యాప్తు సంస్థ‌లు సుశాంత్‌కు న్యాయం తీసుకువ‌చ్చేందుకు పాటుప‌డుతున్నాయి. (ఆ రెండు ప్ర‌శ్న‌లకు రియా స‌మాధానం?)

@sardesairajdeep @Tweet2Rhea @itsSSR . Wake up my industry friends... stop this lynching. #letthetruthprevail pic.twitter.com/5SCEX8Un8H

— Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) August 30, 2020