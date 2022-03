ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌.. ఎక్కడ చూసినా ఇదే మాట వినిపిస్తోంది. ఇదివరకే చూసినవాళ్లు వన్స్‌మోర్‌ అంటూ మరోసారి థియేటర్‌ వైపు అడుగులేస్తుంటే చూడనివాళ్లమే వీలు చేసుకుని మరీ కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ చూసేయాలని తహతహలాడుతున్నారు. అసలు ప్రచారమే చేయకపోయినా కేవలం మౌత్‌ టాక్‌తోనే జనాలను థియేటర్‌కు రప్పిస్తోందీ మూవీ. ఈ సినిమా చూసిన కశ్మీర్‌ పండిట్లు గతాన్ని తలుచుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నారు. అలా ఎంతోమందిని కదిలిస్తోందీ చిన్న చిత్రం.

మార్చి 11న విడుదలైన ఈ సినిమా నిన్నటితో వందకోట్ల మైలు రాయిని దాటేసింది. వారంరోజుల తర్వాత కూడా (ఎనిమిదో రోజు) 19 కోట్లకు పైగా రాబట్టి బాహుబలి 2 రికార్డుతో సరిసమానంగా తులతూగింది. ఈ విషయాన్ని ట్రేడ్‌ నిపుణుడు తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించాడు. 'ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ చరిత్ర సృష్టించింది. ఎనిమిదో రోజు అత్యధికంగా రూ.19.15 కోట్లు రాబట్టి దంగల్‌(రూ.18.59) రికార్డును బద్ధలు కొట్టడమే కాకుండా బాహుబలి 2(రూ.19.75) సరసన నిలిచింది. మొత్తంగా రూ.116.45 కోట్లు రాబట్టి ఆల్‌టైమ్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది' అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

#TheKashmirFiles creates HISTORY… *Day 8* of #TKF [₹ 19.15 cr] is AT PAR with #Baahubali2 [₹ 19.75 cr] and HIGHER THAN #Dangal [₹ 18.59 cr], the two ICONIC HITS… #TKF is now in august company of ALL TIME BLOCKBUSTERS… [Week 2] Fri 19.15 cr. Total: ₹ 116.45 cr. #India biz. pic.twitter.com/sjLWXV78J9

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2022