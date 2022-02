Kangana Ranaut Is Confirmed As Host For Ekta Kapoor Show: బీటౌన్ ఫైర్​ బ్రాండ్​ కంగనా రనౌత్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సమాజంలోని పరిస్థితులపై తనదైన శైలీలో కుండబద్ధలు కొట్టినట్లుగా మాట్లాడేస్తుూ ఉంటుంది. అలా మాట్లాడటంతో దేశంలోనే మోస్ట్​ డేరింగ్​ హీరోయిన్​గా పేరు వచ్చింది. సోషల్​ మీడియాలో కామెంట్స్​ చేస్తూ కాంట్రవర్సీ క్వీన్​గా రికార్డుకెక్కింది. ఏ విషయం గురించి అయినా ఎలాంటి భయం లేకుండా బయటకు చెప్తూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఈ వ్యాఖ్యలతో కంగనా రనౌత్​ పలుసార్లు వివాదాలపాలైంది కూడా. కానీ కంగనా బోల్డ్​ యాటిట్యూడ్​ అనేకమంది దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ప్రస్తుతం కంగనా టికు వెడ్స్ షెరు సినిమాతో బిజీగా ఉంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా కంగనా ఒక మోస్ట్​ డేరింగ్​ షోకి హోస్ట్​గా వ్యవహరించనుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రముఖ బుల్లితెర నిర్మాత ఏక్తా కపూర్​ ఆల్ట్​ బాలాజీ, ఎమ్​ఎక్స్​ ప్లేయర్ కోసం రూపొందించే ఒక 'ఫియర్​లెస్​ రియాలిటీ షో' కోసం కంగనాను సెలెక్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. బిగ్​బాస్​ మాదిరిగా ఉన్న ఈ షోను కంగనా హోస్ట్ చేయనుందని సమాచారం. ఈ విషయంపై త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటన రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇటీవల ఈ షో గురించి తన ఇన్​స్టాలో పోస్ట్​ చేసిన కంగనా తర్వాత ఆ పోస్ట్​ను డిలీట్​ చేసింది.