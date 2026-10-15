సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన ‘జైలర్ 2’ ఈరోజు(గురువారం) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రానికి తొలి షో నుంచే మంచి స్పందన వస్తోందని అభిమానులు సందడి చేస్తున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ కామెడీ చిత్రంలో పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. అయితే ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ కూడా భాగమైంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర విషయం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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రజనీతో కలిసి పూర్ణ స్టెప్పులు..
‘జైలర్ 2’లోని ‘అలా బోలేలో’ పాటలో రజనీకాంత్తో కలిసి పూర్ణ డ్యాన్స్ చేసింది. మాస్, క్లాసికల్ నృత్యాల మేళవింపుతో ఆమె వేసిన స్టెప్పులు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ముఖ్యంగా సంప్రదాయ కేరళ చీరకట్టులో పూర్ణ కనిపించిన తీరు, ఆమె నృత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. దీంతో ఈ పాటకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
పూర్ణకు భారీ కటౌట్..
‘జైలర్ 2’ విడుదల సందర్భంగా సాధారణంగా రజనీకాంత్ భారీ కటౌట్లు, అభిమానుల సందడి కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఈసారి నటి పూర్ణకు కూడా నిలువెత్తు కటౌట్ ఏర్పాటు చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఓ థియేటర్ సమీపంలో షమ్నా కాసిమ్ ఫ్యాన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కటౌట్ను ఏర్పాటు చేశారు. రజనీకాంత్ సినిమాలో పూర్ణ కనిపించడంతో ఆమె అభిమానులు ఇలా తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు.
పూర్ణ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. పలు చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. నటనతో పాటు నృత్యంలోనూ తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఆమె.. ‘జైలర్ 2’ పాటతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
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Shamna Fans Association #Jailer2 #RajiniKanth https://t.co/hfP13aRSDk
— Milagro Movies (@MilagroMovies) October 13, 2026