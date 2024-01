బాలీవుడ్‌ కథానాయకుడు హృతిక్‌ రోషన్‌, దీపికా పదుకొణె జంటగా నటించిన చిత్రం ఫైటర్‌.దేశభక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా గణతంత్ర దినోత్సవ కానుకగా జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అయింది. భారీ యాక్షన్‌ చిత్రాన్ని సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ డైరెక్ట్‌ చేశాడు. భారతీయ వైమానిక దళం నేపథ్యంలో సాగే మొదటి ఏరియల్‌ యాక్షన్‌ చిత్రంగా దీన్ని రూపొందించారు.

ఫైటర్‌ చిత్రంపై బాలీవుడ్‌ క్రిటిక్‌ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ తన ఎక్స్‌ పేజీలో ట్వీట్‌ చేశారు. సినిమా చాలా బాగుందని ఆయన తెలపారు. ఫైటర్‌ సినిమాను చాలా బ్రిలియంట్‌గా తెరకెక్కించాడని ఆయన తెలిపారు. ఈ సినిమాను మిస్‌ చేసేకోవద్దని ఆయన చెప్పారు. సోషల్‌మీడియాలో ఫైటర్‌ సినిమాకు 4.5 రేటింగ్‌ ఇచ్చారు.సినిమాకు అంతగా బజ్‌ లేకపోడంతో అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌ పెద్దగా లేవని ఆయన తెలిపారు. దర్శకుడు సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఫైటర్‌ చిత్రం ద్వారా హ్యట్రిక్ కొట్టారు. ఈ చిత్రంలో భారీ యాక్షన్‌ సీన్స్‌తో పాటు డ్రామా, ఎమోషన్స్, దేశభక్తి అన్నీ ఉన్నాయని తెలిపారు. సినిమా కింగ్‌ సైజ్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అని పేర్కొన్నారు.

హృతిక్ రోషన్ 'ఫైటర్' సినిమాలో షో టాపర్ అంటూ ఆకాశానికి ఎత్తేశాడు తరణ్‌ ఆదర్శ్‌. దీపికా పదుకోన్‌తో ఆయన కెమిస్ట్రీ సూపర్‌ అంటూ పేర్కొన్నారు. అనిల్ కపూర్ ఎప్పటిలా అద్భుతంగా నటించారని చెప్పారు. సెకండాఫ్ ఫైటర్‌ చిత్రానికి మరింత బలాన్ని ఇస్తుందని తెలిపారు. ఇందులో ప్రేక్షకుల చేత చప్పట్లు కొట్టించే డైలాగ్స్‌ ఉన్నట్లు చెప్పారు.

హృతిక్ రోషన్ భారీ హిట్‌ కొట్టాడని మాస్‌ కా బాప్‌ అంటూ ఈ చిత్రంలోని బీజీఎమ్‌ సూపర్‌ అని నెటిజన్లు తెలుపుతున్నారు. ఫైటర్‌ సినిమా మెగా బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అని ఈ చిత్రంలోని గ్రాఫిక్స్‌, సినిమాటోగ్రఫీ, డైరెక్షన్‌ పనితీరు చాలా బాగుందని ఒక నెటిజన్‌ తెలిపాడు.

దేశభక్తి ఉన్న ఇలాంటి ఏరియాల్ యాక్షన్‌ను ఇంతవరకు చూడలేదని ఒక నెటిజన్‌ తెలిపాడు. హృతిక్ రోషన్ ఫైటర్‌ చిత్రంతో తానేంటో నిరూపించుకున్నాడు. దీపికా పదుకొణె తన కెరీర్‌లో ఈ చిత్రం బెస్ట్‌గా ఉంటుంది. అనిల్ కపూర్ ఫైటర్‌ సినిమాకు ఆత్మలాంటివాడు. హృతిక్ రోషన్‌కు భారీ కలెక్షన్స్‌ తెచ్చిపెట్టే సినిమా అని నెటిజన్లు తెలుపుతున్నారు.

#OneWordReview ... #Fighter : BRILLIANT. Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½ #War . #Pathaan . Now #Fighter . Director #SiddharthAnand scores a hat-trick… Aerial combat, drama, emotions and patriotism, #Fighter is a KING-SIZED ENTERTAINER, with #HrithikRoshan ’s bravura act as the topping… JUST DON’T… pic.twitter.com/t9fmssfw2P

Lots of Action, VFX is Top Level, and Storytelling is Masterclass, best movie of #HrithikRoshan𓃵 Career.

Action Sequences are never seen before Once in a lifetime experience for Everyone #SiddharthAnand #HrithikRoshan #FighterReview #FighterOn25thJan #FighterFirstDayFirstShow pic.twitter.com/txIAHM8tcM

FIGHTER RECEIVED EXCELLENT RESPONSE IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 🔥🔥 People Call it Dhamaka of Entertainment and Patriotism 🇮🇳🇮🇳 #FighterFirstDayFirstShow #FighterReview #Fighter https://t.co/dFow4B2YG1

#Fighter is a MASTERPIECE and a MEGA BLOCKBUSTER Film filled with a lot of Action, Drama, emotions and full-on patriotism. From Hrithik performance to the direction Everything was so good about the movie. This will take the Box office by storm. Rating - 5/5 #FighterReview pic.twitter.com/RG1w74ZvN5

#FighterReview 1st half done:

It’s okay so far those who have seen top gun but built up is nice.#HrithikRoshan𓃵 entry will have whistles and that arrogance is just amazing

Hrithik and #DeepikaPadukone has better chemistry on screen than promos.

