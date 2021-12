Hero Nani Son Arjun Ghanta Played With Father And Of Lion: నేచురల్‌ స్టార్ నాని హీరోగా ఎంత బిజీగా ఉన్న ఖాళీ సమయాన్ని కుటుంబంతో గడిపేందుకు ఇష్టపడతాడు. ఈ క్రమంలో తన కుమారుడు అర్జున్‌తో సరదగా ఆడుకుంటున్న ఫొటోలను నాని తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తనయుడుతో నాని ఆడుకుంటున్న క్యూట్‌ వీడియోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. నాని బెడ్‌పై పడుకుని ఉండగా.. అర్జున్‌ తండ్రిపై కుర్చుని మీసంతో ఆడుకుంటున్నాడు.

తండ్రి(నాని) పెద్ద పెద్ద మీసాలను పట్టుకుని అర్జున్‌ నిమిరుతూ ఉంటే నాని ‘నాపేరు ఎంటో తెలుసా?’ అని కొడుకుని అడుగుతాడు. ఇందుకు అర్జున్‌ తెలుసు అంటూ శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ అని సమాధానం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత లయన్‌(సింహం) లాగా ఉన్నావు నాన్న. అంటూ మీసాలను నిమిడుతూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం ఈ క్యూట్‌ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. తండ్రి కొడుకులు ఇలా సరదాగా ఆడుకోవడం చూసి నాని ఫ్యాన్స్‌ అంతా మురిసిపోతున్నారు.

కాగా నాని తాజా చిత్రం శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్దంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నాని మూవీ ప్రమోషన్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ మూవీలో డబుల్‌ రోల్‌లో పోషిస్తున్న నాని ఓ పాత్రలో శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌గా పెద్ద మీసంతో సరికొత్తగా అలరించబోతున్నాడు. ఈ మూవీ నానికి జోడిగా సాయి పల్లవి, కృతిశెట్టిలు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ డిసెంబర్‌ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.