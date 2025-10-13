 యూరిన్‌ తాగి 48 రోజులు బతికాడు: హీరో | Harish Kalyan’s ‘Diesel’ Movie Releasing on Diwali; Actor Shares Inspiring Survival Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

48 రోజులు సముద్రంలోనే.. యూరిన్‌ తాగి బతికాడు: హీరో

Oct 13 2025 1:55 PM | Updated on Oct 13 2025 2:47 PM

Harish Kalyan Stunned After Knowing About Incredible Survival Story Of This Fisherman

కోలీవుడ్‌ హీరో హరీశ్‌ కల్యాణ్‌ (Harish Kalyan), అతుల్య రవి జంటగా నటించిన చిత్రం 'డీజిల్‌' (Diesel Movie). తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా షూటింగ్‌ 2022లోనే పూర్తయింది.  ఎట్టకేలకు మూడేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు నోచుకుంది. దీపావళి పండగ సందర్భంగా అక్టోబర్‌ 17న విడుదల కాబోతోంది. పార్కింగ్‌, లబ్బర్‌ పండు మూవీతో హిట్లు అందుకున్న హరీశ్‌.. ఈ సినిమాతో ముచ్చటగా మూడో హిట్‌ కొట్టాలని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.

షూటింగ్‌కు ముందు ప్రిపరేషన్‌
ఈ సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగిన ఓ ఆసక్తికర సంభాషణ గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ముచ్చటించాడు. హరీశ్‌ కల్యాణ్‌ మాట్లాడుతూ.. డీజిల్‌ మూవీ షూటింగ్‌ ప్రారంభించడానికి ముందు రెండుమూడు రోజులు సముద్రతీరానికి వెళ్లాం. ఆ వాతావరణాన్ని అలవాటు చేసుకునేందుకు సముద్రంలోకి కూడా వెళ్లొచ్చాం. అప్పుడు 70 ఏళ్ల మత్య్సకారుడు నాకో విషయం చెప్పాడు. 

జీవితం విలువ తెలిసొచ్చింది
కొన్నేళ్ల క్రితం ఓ తుపాను వల్ల అతడి పడవ సముద్రంలో నెల రోజులకు పైగా చిక్కుకుపోయింది. తర్వాత బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దువైపు లాక్కొనిపోయింది. బక్కచిక్కిపోయి పీలగా మారినప్పటికీ ప్రాణాలతోనే బతికిబయటపడ్డాడు. సముద్రంలో ఉన్న 48 రోజులు అతడు తన యూరిన్‌ తాగి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడు. సముద్రపు నీళ్లు తాగితే శరీరం డీహైడ్రేట్‌ అవుతుంది. అందుకని ఆ పని చేశాడు. అతడు చెప్పింది విన్నాక జీవితం విలువ మరింత తెలిసొచ్చింది అని చెప్పుకొచ్చాడు. 

చదవండి: ఏయ్‌, ఎందుకు అరుస్తున్నావ్‌? ఫస్ట్‌రోజే ఏడ్చేసిన దువ్వాడ మాధురి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నారావారి సారాపాలన.. రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనలు.. ధ్వజమెత్తిన వైఎస్సార్‌సీపీ ( ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల స్వామివారి సేవలో కృతీ శెట్టి, వెంకీ కుడుముల (ఫోటోలు)
photo 3

లాక్మే ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ : తళుక్కు తారలు,మోడల్స్‌ హొయలు (ఫొటోలు)
photo 4

దివాలీ బాష్‌: నీతా అంబానీ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

అట్టహాసంగా ‘గ్లోబల్‌ గ్రేస్‌ కేన్సర్‌ రన్‌’ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ram Charan And Prashanth Neel New Movie Update 1
Video_icon

పెద్ది తర్వాత నీల్ తో .. రామ్ చరణ్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రాజెక్ట్
Supreme Court Big Shock To Stalin Govt 2
Video_icon

కరూర్ తొక్కిసలాట.. స్టాలిన్ సర్కారు సుప్రీం బిగ్ షాక్
Actress Kalyani Priyadarshan And Krithi Shetty turn Belly Dancers in Genie 3
Video_icon

అటు కళ్యాణి.. ఇటు కృతి శెట్టి బెల్లీ డ్యాన్స్ అదరగొట్టారుగా..!
Hero Dhanush Demand Huge Remuneration For Telugu Movies 4
Video_icon

టాలీవుడ్‌కి షాక్ ఇస్తోన్న హీరో ధనుష్
RK Roja Sensational Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 5
Video_icon

చంద్రబాబు సర్కార్ పై రోజా ఫైర్

Advertisement
 