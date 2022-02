Chiranjeevi Daughter Sreeja New Post About Her Childrens: మెగాస్టార్​ చిరంజీవి చిన్న కూతురు, మెగా డాటర్ శ్రీజ కొణిదెల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సోషల్​ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్​గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో దిగిన ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంటూ తన మనసులోని భావాలను షేర్​ చేసుకుంటుంది. ఇటీవల అన్నయ్య రామ్​ చరణ్​తో కలిసి దిగిన పిక్​ను షేర్ చేస్తూ చిన్న విషయాలు కూడా నన్ను సంతోషపెడతాయంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

తాజాగా శ్రీజ తన పిల్లలతో ఉన్న ఫొటోను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో షేర్​ చేసింది. ఈ స్టోరీకి 'లవ్లీస్'​ అంటూ తన పిల్లలపై ఉన్న ప్రేమను చాటుకుంది శ్రీజ. అలాగే లవ్​ సింబల్స్​ పెట్టి తల్లిప్రేమను చాటింది. ఈ స్టోరీ చూస్తుంటే శ్రీజ తన పిల్లలతో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీజకు నివ్రతీ, నవీక్ష అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.