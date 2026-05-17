 కాన్స్‌ లో మెరిసిన భారత సినీ తారలు | Cannes Film Festival 2026: Kalyani Priyadarshan Turns Heads At Cannes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాన్స్‌లో భారతీయ మెరపులు

May 17 2026 9:13 AM | Updated on May 17 2026 9:57 AM

Cannes Film Festival 2026: Kalyani Priyadarshan Turns Heads At Cannes

ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న 79వ కాన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో భారతీయ సినీ తారలు మెరిశారు. గత ఏడాది ‘లోక చాప్టర్‌ 1: చంద్ర’ సినిమాతో బ్లాక్‌బస్టర్‌ అందుకున్న కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌  తొలిసారిగా ఈ చిత్రోత్సవాల్లో మెరిశారు. ఈ ఫెస్టివల్‌ కోసమే అదితీ రావు హైదరి, డయానా పెంటీ ఫ్రాన్స్‌లో ఉన్నారు. నటి తారా సుతారియా కూడా తొలిసారిగా ఈ చిత్రోత్సవాలకు హాజరయ్యారు. రెడ్‌ సీ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫౌండేషన్‌ నిర్వహించిన ప్రతిష్టాత్మక ‘ఉమెన్‌ ఇన్‌ సినిమా గాలా’ వేదికపై తారా సుతారియాకు ప్రత్యేక సత్కారం జరిగింది. 

సంగీతం, థియేటర్‌ ఆర్ట్స్, నటిగా బహుముఖ ప్రతిభ చూపిస్తున్నందుకు ఆమెకు ఈ గౌరవం లభించింది. ‘ఉమెన్‌ ఇన్‌ సినిమా గాలా’ కార్యక్రమంలో హ్యూమా ఖురేషి సందడి చేశారు. ఇంకా అభినవ్‌ గోమటం, స్వాతీ శర్మ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం ‘ది గేమ్‌ ఆఫ్‌ సాంగ్‌’ టీజర్, పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. వేణు నక్షత్రం దర్శకత్వంలో అవంతిక నక్షత్రం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అలాగే జాన్‌ అబ్రహాం దర్శకత్వంలోని మలయాళ బ్లాక్‌బస్టర్‌ సినిమా ‘అమ్మ అరియాన్‌’ రీస్టోర్డ్‌ 4కే వెర్షన్‌ను ‘కాన్స్‌ క్లాసిక్‌’ విభాగంలో ప్రదర్శించారు. 

ఈ ఏడాది ఈ విభాగంలో ఎంపికైన ఏకైక భారతీయ సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. మరోవైపు అమి విర్క్, రూపీ గిల్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటించిన పంజాబీ సినిమా ‘చర్దోకలా’ ప్రదర్శితమైంది. ఈ సినిమా ప్రదర్శనలో భాగంగా రూపీ గిల్‌ కాన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ రెడ్‌ కార్పెట్‌పై మెరిశారు. ఈ చిత్రోత్సవాల్లో ప్రదర్శితమవుతున్న తొలి పంజాబీ సినిమా ‘చర్దోకలా’ కావడం విశేషం. గుజరాతీ నటి–నిర్మాత మానసీ పారేఖ్, సింగర్‌–నిర్మాత పార్దివ్‌ గోహిల్, చందు పటేల్‌ గుజరాతీ సినిమాలను ప్రమోట్‌ చేయడం కోసం హాజరై, సందడి చేస్తున్నారు. ఈ నెల 23 వరకూ కాన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ జరగనుంది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్లవర్ గర్ల్‌లా నయనతార (ఫొటోలు)
photo 2

వయసు పెరిగినా వన్నె తగ్గని మాధురి అందం (ఫొటోలు)
photo 3

నటి పూర్ణ ఇంట్లో శుభకార్యం.. ఈమె పిల్లలు వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Cadre Fires On Pawan Kalyan After TVK Vijay Win 1
Video_icon

టీడీపీ పల్లకీ మోయడం కాదు.. TVK విజయ్ ని చూసి నేర్చుకో
14 Days Remand For Bandi Bhagirath 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ కు 14 రోజుల రిమాండ్
Janasena Activist Jeeva Emotional Video 3
Video_icon

పార్టీ కోసం కష్టబడ్డ మాలాంటి వాళ్ళను 2 ఆఫీస్ గేటు దగ్గరకు కూడా రానివ్వడం లేదు
Search for Bandi Bhagirath With Five special Teams 4
Video_icon

బండి భగీరథ్ కోసం ఐదు ప్రత్యేక.. బృందాలతో గాలింపు
YS Jagan Concern On Present AP Financial Situation, Chandrababu Lokesh Scams 5
Video_icon

ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై YS జగన్ ఆందోళన
Advertisement
 