బుల్లితెరపై బిగ్‌బాస్‌ రియాల్టీ షోకి ఎంత క్రేజ్‌ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తెలుగు, హిందీ, తమిళంలోనే కాకుండా.. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ బిగ్‌బాస్‌ రియాల్టీ షో ప్రాసారమవుతుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఫేమస్‌ పర్సన్స్‌ని కంటెస్టెంట్లు తీసుకొని షో నిర్వహించడం వల్లే ‘బిగ్‌బాస్‌’ ఇప్పటికీ విజయవంతంగా దూసుకెళ్తోంది.ఇక తెలుగులో ఐదు సీజన్స్‌ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న బిగ్‌బాస్‌.. ఇప్పుడు ఓటీటీ వేదికగా అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఫిబ్రవరి 26 నుంచి డిస్నీప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌లో 24 గంటల పాటు ఈ షో ప్రసారం కానుంది.ఇప్పటికే కంటెస్టెంట్స్‌ ఎంపిక పూర్తయింది. అంతేకాదు వారందరిని క్యారంటైన్‌కి కూడా తరలించారట.

🚨 You got it right?

And here is our next mystery contestant! Read the post carefully and post your guess in the comments! #biggbossnonstop #biggboss #disneyplushotstar pic.twitter.com/FpKnaYm040

— DisneyPlus Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) February 21, 2022